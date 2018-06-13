中国共享单车到最后决赛，而硅谷滑板车大战刚兴起

6月13日消息，据TechCrunch报道，电动滑板车已成为初创企业和创新的新热门领域。对于那些还没有跟上潮流的人来说，在硅谷滑板车大战中有三个主要参与者：Bird、Lime以及Spin。Bird最初于加州威尼斯推出电动滑板车，3月份扩展到旧金山。值得指出的是，就目前而言，Bird是严格意义上的电动滑板车公司。而Lime和Spin并非如此，它们在全美和世界各地都有自己的共享单车服务。

Lime和Spin几乎是同时在旧金山部署了他们自己的电动滑板车。到6月份，旧金山市暂时搁置了电动滑板车，直到它们的申请许可通过审查。作为6月4日生效的新法案的一部分，电动滑板车公司不能在没有许可证的情况下在旧金山运营他们的服务。

目前有12家公司(包括Uber/JUMP、Lyft、Skip、Spin、Lime、Scoot、ofo、Skip、Razor、CycleHop、USSCooter以及Ridecell)已经在旧金山申请了许可证，但在为期24个月的试点计划中，旧金山交通署（SFMTA）将为不超过5家公司颁发许可证。该计划只允许2500辆电动滑板车上路，但目前尚不清楚每家公司将被允许部署多少辆滑板车。

网约车巨头Uber和Lyft进入电动滑板车市场是预料之中的事情，因为Uber首席执行官达拉·科斯罗萨希(Dara Khosrowshahi)今年4月份宣称，他非常看好电动滑板车。据报道，Lyft始终在与旧金山交通署（SFMTA）就其许可程序进行谈判。但在上周，两家公司都已经正式提交了申请，同时都在最近宣布了公共交通一体化策略，它们显然都在争相成为满足所有交通需求的一站式服务。

旧金山交通署（SFMTA）表示，它的目标是在6月底之前通知各公司他们的许可证申请状态。如果获得许可，这些公司必须每年支付25000美元的许可证费，以及10000美元的公共财产维修和保养费用。此外，这些公司还必须与旧金山市分享旅行数据。

但旧金山的电动滑板车禁令对其整体状况几乎没有影响。仅在上周，就有数百万美元资金注入到像Bird和Lime这样的电动滑板车公司。Bird批准了新一轮2亿美元的融资计划，该计划将使Bird公司的估值达到10亿美元。而Bird的竞争对手Lime公司也将筹资2.5亿美元。

图1：你可以在图中看到新进入玩家之间的对比，当然这只是那些在美国部署电动滑板车的公司

滑板车分布情况

美国加州是美国电动滑板车部署的主要热点，但这种新式交通工具也出现在德克萨斯州、华盛顿特区、北卡罗来纳州以及全美其他州。意料之中的是，监管已被证明是许多此类公司面临的一个大问题。在旧金山，交通署（SFMTA）正在审查电动滑板车公司在该市经营的许可申请。今年3月份，Bird、Lime以及Spin等三家公司在未经许可的情况下在该市部署了电动滑板车，导致审查程序启动。

在奥斯汀市，电动滑板车初创公司GOAT表示，它正在与该市合作，确保其服务符合监管机构制定的标准。展望未来，GOAT表示正积极与其他城市合作，争取获得更多的运营许可。在华盛顿特区，为了使自己显得与众不同，Skip采取了更积极的措施。该公司正与政府官员和议员谈判，以确保服务推出之前就能获得许可。

图2：全美电动滑板车的分布概况

在美国以外的地区，Bird公司正在考虑在欧洲、中东和非洲（统称EMEA）部署电动滑板车。据Studener LinkedIn报道，今年2月份，Bird聘请了Uber前国际增长产品经理帕特里克·斯图德纳(Patrick Studener)担任Bird的EMEA主管。本周早些时候，媒体还发现该公司正在招募欧洲总经理来负责市场管理。

与此同时，有消息人士证实，Lime电动滑板车出现在瑞士苏黎世的街道上。事实证明，Lime公司正与当地市政府合作，围绕某些私营企业的试点项目展开工作。

打造电动滑板车

许多公司实际上并没有建造自己的电动滑板车。取而代之的是，他们只是在已经存在多年的滑板车上贴上自己的商标和标识。Lime、Bird和Spin都使用Ninebot公司生产的滑板车，这是与Segway公司合并的中国滑板车公司。Ninebot得到了红杉资本(Sequoia Capital)、小米和顺威等投资者的支持。但Lime、Skip、Spin以及Bird都在寻求改变。

今年5月份，Lime与Segway公司合作推出下一代电动滑板车。Lime首席执行官托比·孙（Toby Sun）上月表示，这些Segway提供支持的Lime电动滑板车将更安全、更耐用、续航时间更长，符合共享经济的要求。现在，Lime滑板车的最大行驶距离不再是37公里左右，而是可以达到56公里。孙称：“过去电动滑板车的很多功能都是为消费市场设计的，不适合共享的高负荷市场。”

图：Lime与Segway公司合作研发的新式电动滑板车

Bird也在试验许多新的滑板车机型，但是他们似乎修改了Segway ES2的版本。当记者寻求置评时，Bird称没有太多细节可以提供。与此同时，Skip也计划建立自己的电动滑板车，但目它主要改造Speedway Mini4 63V滑板车。

图：Skip的滑板车甲板

Spin确实计划建造自己的滑板车，但还没有准备好公布细节。Spin首席执行官尤因·潘(Euwyn Poon)表示，该公司已经建立了定制滑板车的生产线和供应链。另一方面，GOAT则有意走合作路线，从一开始就打算使用Segway的滑板车，并贴上自己的标签。

GOAT联合创始人詹妮·惠特克（Jennie Whitaker）在电子邮件中称:“这个决定不仅基于Segway高质量的滑板车，以及其保持这种质量的能力，还基于我们与中国常州和奥斯汀的Segway团队并肩作战的能力。我们认为，专注于自己最擅长的领域是很重要的，这意味着让Segway生产出更好的电动滑板车，而我们则专注于开发技术，为世界解决移动问题。”

新的创业机遇

就像Uber和Lyft等网约车应用创造了新的就业机会一样，电动滑板车公司似乎也在这么做。在3月份的旧金山公开听证会上，企业大肆宣扬各自的服务如何能为低收入群体创造就业机会。考虑到每家公司的电动滑板车都需要充电，而它们需要有人每天晚上将这些滑板车收集起来，并给它们充电，然后第二天早上把它们放在方便地点。

举例来说，Lime就有自己的“榨汁机项目”（Juicer program）。Bird有充电器项目（Charger program），Spin有小队项目（Squad program），Skip有街头小队充电器项目。Spin为每辆滑板车充电支付5美元，Bird支付5到25美元，这取决于人们找到滑板车的困难程度。Lime基于滑板车所在的位置最多支付12美元。

今年3月份，哈里·坎贝尔(Harry Campbell)记录了自己为Bird充当电动滑板车充电器赚外快的感觉，他称自己的工作很开心，很多人都愿意做这类“举手之劳”的兼职工作。

滑板车停车场

图：奥斯汀滑板车的停车场

展望未来，各公司都在寻找减轻人行道拥堵影响的方法，这也始终是城市居民和立法者最关心的问题。今年3月份，旧金山警察局长简·金(Jane Kim)说，她不打算发放许可证，除非市政府能想出更好的办法来停靠这些滑板车。当时，旧金山交通署（SFMTA）表示，公司有责任确保适当的对接，并愿意围绕这个过程与每家公司合作。

但在奥斯丁市，这个城市已经掌握了主动权。今年5月份，该市通过了新的规定，要求乘客在指定区域停车。这一决定是受到西雅图采取的部分行动的启发。当然，每个城市都会以他们认为最好的方式进行监管。但这些指定的滑板车停车场看起来确实是一种可靠的方式，可以确保人们不会被路边的滑板车绊倒。

图6：倒在旧金山地面上的滑板车

除了找到处理滑板车停放的方法，各公司还必须担心破坏公物和盗窃行为。在旧金山的临时禁令颁布之前，经常可以看到人们在滑板车上涂鸦、割断电线或被肢解的滑板车零部件。当然，公司会对这类事情负责，并且会保持密切关注。Lime表示，他们丢失和遭到破坏的滑板车，对整个市场的影响不到1%。