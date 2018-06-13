软银集团债务总额高达9200亿元，急需国外投资接盘

据《日经新闻》北京时间6月13日报道，随着国内投资者对软银公司债券的兴趣减弱，这家日本企业集团正越来越依赖于海外资金来偿还债务、维持运营以及海外扩张。

▲软银CEO孙正义

截至今年3月底，软银整个集团的有息债务总计为16万亿日元（约合9270亿人民币），其中半数为债券。其未偿债券总共为5.41万亿日元，较三年前增长了80%。

截至3月底，软银集团外币债务超过了2万亿日元，在三年内增长了五倍。同期，以日元计价的债务增加了30%。软银的债务中有近40%来自日本以外，这一比例在一年内翻了一番。

这些基金为软银集团过去几年的收购狂欢提供了资金。在此期间，它斥资216亿美元收购了美国移动运营商Sprint，豪掷240亿英镑收购了英国芯片设计公司ARM，其规模1000亿美元的愿景基金也需要启动资金。

本月，软银再次面向日本投资者发行4500亿日元普通债券。但其中只有400亿日元将分配给机构投资者，较一年前减少了100亿日元。由于对软银不断增长的债务的担忧，日本国内投资者的兴趣已经减弱。

软银的未偿债券余额相当于日本全国公司债券的近10%。投资者认为，日益沉重的债务将使得软银无力在债券市场筹集更多资金。

“在仔细研究了软银的管理和财务前景后，越来越多的投资者开始回避这家公司，”一位市场内部人士说。

然而，得益于海外需求，软银得以继续成功筹集资金。今年4月，该公司发行了约2700亿日元以美元和欧元计价的债券，以偿还债务。软银还在去年9月发行了价值约6600亿日元的类似债券。

然而，软银发现，在海外筹集资金的成本比在国内更高。无论是标普环球还是穆迪，它们对软银债务的评级都低于投资级。

“寻求更高收益的国外投资者主要基于标普的评级来进行决策，”一家日本券商的承销经理说道。

在日本国内，许多投资者的决定是基于日本信用评级机构发布的评级。这意味着软银本月4500亿日元债券的票面利率将为1.57%。相比之下，去年发行的以美元计价债券的票面利率为2.08%。

不断增加的海外债务融资正在推高软银的成本。在截至今年3月的财年，软银的利息支出首次超过了5000亿日元。尽管在手机业务的推动下，软银集团的运营现金流仍超过了1万亿日元，但它的偿债成本未来很可能继续上升。

投资资产的账面收益和损失也影响了软银的信誉评级。这家日本集团持有阿里巴巴集团的大量股份。今年，阿里巴巴的股价上涨了20%。然而软银也是雅虎日本的最大股东，后者的股价在今年下跌了20%。

此外，软银集团利润丰厚的移动业务将不能为母公司的最新债券发行提供担保。软银移动业务正准备上市，并希望表明自己的独立性。由于缺乏该部门的支持，许多市场人士对软银债务发行的质量提出了质疑。

另一方面，如果Sprint与美国竞争对手T-Mobile合并，软银的信誉度将得到提升。在合并后，软银将能够把Sprint从其合并报表中剔除，从而将计息债务削减约4万亿日元，并每年缩减约3000亿日元的利息支出。