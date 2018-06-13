阿里京东大举投资无人机和机器人，缩短配送时间

6月13日消息，《南华早报》近日发布文章称，两大电商巨头阿里巴巴和京东均在无人机和机器人技术上进行大举投资，以期升级各自的电商帝国的物流网络。随着电商的兴起，中国快递业呈现蓬勃的发展——对新物流技术的投资旨在进一步缩短配送时间。

以下是文章主要内容：

在杭州国际博览中心的一片开放空间里，好奇的观众拿出他们的智能手机，快速地拍摄众多展出的机器人中的两个。在一个区域，一个机器人手臂将箱子放在几个高大的移动机器人的顶部，后者似乎是按照自己的意愿前往另一个分拣区，然后将它们的货物放入标识全国范围各个目的地的收集袋中。

在一年一度的全球智能物流峰会的另一场展览中，几辆让人联想起“扫地机器人”的无人搬运车（AGV）举起堆放着不少箱子的金属架子快速移动。不管你走到哪，都可以看到展出的高科技物流技术，从可以携带一吨负载的无人机，到可以穿梭于大街小巷向不同客户交付一系列包裹的无人驾驶物流车。

这些新的机器人发明标志着中国物流行业是如何努力地提升物流配送效率的，不管是在包裹日处理量达数十万件的配送中心的运营上，还是在将包裹交到消费者前的“最后一公里”流程上。

虽然配送时间近年来已经缩减了不少，但马云仍然雄心勃勃，豪言要将旗下物流子公司的全球送达时间缩短到72小时——他准备投资一千亿元以上来实现这一目标。

电商带旺快递业

过去几年，随着电子商务的兴起，中国快递业蓬勃发展。据马云称，中国每天有大约1.3亿件快递包裹送达消费者手中——这是全球快递业的最高数字。

电商的繁荣发展，让中国大型快递公司的创始人纷纷跻身亿万富翁之列。仅在2017年，就有七家这样的公司上市。如今，顺丰、中通、申通、圆通、百世物流、韵达和德邦物流的合计市值达到820亿美元左右。

快递服务在全国范围内的扩张极为快速，同一城市甚至同一省份的包裹都可以在同一天送达。深圳和北京等一线城市之间的包裹配送通常可以在第二天内完成。

马云本月早些时候在全球智能物流峰会上表示，“五年前，全球配送平均需要70天……而今天，中国和其他主要国家之间的配送可以在10天内完成。”

两大电商巨头阿里巴巴和京东在这股热潮中起到了巨大的作用。它们大力投资建设物流基础设施，以期为消费者提供更加快速的配送和更好的服务。

图示：中国七大快递公司的包裹量和市场份额对比

“电子商务的发展从两个方面推动了物流产业的发展。首先，它吸引了许多新玩家进入物流行业，推高了包裹处理数量以及服务质量——服务质量的衡量标准是配送时长、准时送达率和货物丢失/损坏率——从而带来更好的用户体验。”咨询公司Frost & Sullivan的大中华区总裁Neil Wang指出。

他补充称，资本大量流入中国物流业，推动了中国物流业的快速现代化，并产生了大量的用户信息和物流数据，这些信息数据能够被用来获取帮助企业进一步改善物流和供应链的洞见。

“物流体验是网购体验的一个重要组成部分。长交货时间和频繁的延迟，货物损坏甚至丢失——只会驱使顾客重新去光顾实体店。”Neil Wang表示。

然而，京东和阿里巴巴在建设物流基础设施方面走不同的路线。

菜鸟展开连串合作

传统上偏爱轻资产的阿里巴巴在2013年成立了物流子公司菜鸟网络。菜鸟的经营模式是与各家快递公司合作，产生一种开源的标准化物流流程，并从中获得有助于提高运营效率的洞见。与此相反，京东是选择自己建立专有的物流网络：建造仓库，并雇佣大量的快递员，在全国各地为顾客提供服务。其模式类似于美国的亚马逊。

这两种不同的策略反映了双方的商业模式差异。阿里巴巴旗下的淘宝和天猫都是提供给第三方商家的销售平台，而京东则是直接向消费者销售自有仓库里的商品。尽管京东已将第三方商家引入其平台，但自营业务仍是该公司的主要收入来源。

图：一家快递公司的员工在物流中心扫描箱子和包裹。

与此同时，阿里巴巴的菜鸟与中国的15家主流快递公司和世界各地成千上万家其他的配送合作伙伴合作，后者都能够使用菜鸟的数据平台获取各种各样的信息，从电子输入运单到“双十一”等高峰时期大数据技术带来的配送量预测数据。

据菜鸟称，它已经帮助各家快递公司标准化电子账单和标签，通过提供单一的平台提高线上查看合作伙伴发出的包裹配送进度的便利性。该公司也提高了快递公司的配送效率和包裹数量，因为商家可以通过与淘宝或天猫整合的菜鸟平台选择最优的配送路线和偏爱的快递公司。

但近年来，菜鸟也开始大举投资建设物流基础设施和提升创新能力。在杭州举行的峰会上，马云重申菜鸟不会经营自己的物流业务，但会把资金投向合作伙伴无力或不愿投资的领域。

“中国电子商务领域的机遇巨大，意味着企业必须愿意投资建立扩张这一网络所需的资本资源。”普华永道(PwC)中国数字战略主管汤姆·伯特希尔(Tom Birtwhistle)指出，“在中国，快递公司的成本仍然相对较低，因为‘最后一公里的配送’很多都是由骑自行车的个人来完成的……快递公司不会像欧洲或北美部分地区的同行公司那样面临人力成本方面的挑战。”

在去年9月获得菜鸟的控股权后，阿里巴巴表示，它将投资1000亿元人民币(约合156亿美元)建设高效的物流网络，使得包裹在国内能够24小时送达，国外72小时送达。

作为提升运营效率的一部分，菜鸟投入巨额资金携手诸如Quicktron的合作伙进行技术开发，部署能够运载半吨重货物的无人搬运车。

菜鸟还与中国一汽公司合作开发用于长途货运的无人驾驶卡车，以及与自动驾驶技术公司速腾聚创（Robosense）共同开发名为“小G Plus”的无人驾驶物流车。该款车辆采用MEMS(微机电系统)固态激光雷达(光探测和测距)技术来实现车辆的自动化功能，为行业首创。

速腾聚创使用的MEMS固态激光雷达传感器有一个只有几毫米宽的镜子，可以将激光束引导到不同的方向，并快速扫描周围环境，使得自动驾驶车辆能够“看到”行人、路标和潜在的障碍物。

MEMS固态传感器技术预计将降低用于自动驾驶的激光雷达传感器的成本，它没有诸如旋转镜的运动部件，不同于以前的激光雷达传感器。激光雷达传感器之前需要反射镜来将激光束引导到环境中。

“MEMS将(传感器)成本降低大约三分之二，因而让大规模生产无人驾驶车辆成为可能。”菜鸟ET物流实验室负责人张春晖在接受采访时说。

他补充说，小G Plus目前正在街上进行试验，车速大约为每小时15公里——这个速度刚刚好：既不太快(因此对于行人和司机来说没那么危险)，也不太慢。

菜鸟的另一个合作项目是，与从北京航空航天大学衍生出来的北航无人机公司合作开发一款送货无人机——可能是世界上最大的民用无人机。这架无人机的翼展近20米，能够飞行1500公里，未来将能够运载超过一吨的货物。目前，各家物流公司都在想方设法将货品运送到中国的边远地区。

京东的一系列投资布局

京东公司也在物流技术方面进行了一系列的投资。5月，该公司公布了由其美国研究中心开发的无人驾驶卡车技术。该无人驾驶卡车达到“Level 4”自动驾驶级别。根据美国交通部的国家公路交通安全管理局的无人驾驶汽车纲要，该级别意味着能够“完全自动驾驶”，能够在没有人类在场的情况下执行所有的安全关键功能，尽管它局限于“操作设计范畴”。

京东X事业部总裁肖军指出，“如果我们的技术只能将三个司机减少到两个或者一个，那就没有什么价值了。我们想开发一款完全无人驾驶的卡车。”上个月，他在新闻发布会上称，京东的卡车能够在开阔公路上行驶，但仍然需要学习如何应对交通灯。

与菜鸟一样，京东也开发了小型的自动驾驶送货车，目前正在北京的大学校园里进行测试。此外，该公司还开发了用于农村送货的无人机，它在江苏省北部的宿迁市设有一个送货无人机调度中心。

据京东称，其庞大的物流网络拥有500个仓库和近7000个送货站点，这意味着该公司有90%的订单能够在当天或次日送达。

智能快递柜

创新竞赛不仅仅局限于拣货和送货。企业也专注于提升顾客体验，努力寻找办法让消费者在一天的任何时候都能更方便地收到包裹，以及增加快递员在任何时候的包裹配送数量。

经营“智能快递柜”的公司在中国迅速扩张。它们在公寓大楼部署智能快递柜，让快递员将收货人的包裹存放在柜子里，然后向收件人发送带有取件码的短信，这样收件人就能够在方便时自行提取包裹，让快递员不再需要与他们协调送货时间。

中国邮政是中国提供这项服务的几家公司之一。该公司的数据显示，它已经在中国80多个城市部署了逾9万个智能快递柜。菜鸟投资的丰巢公司表示，它目前占中国包裹“交付”总量的7%。

在杭州的物流峰会上，菜鸟还展示了一项名为菜鸟小盒的发明。该款智能快递柜可让消费者部署在自家门外。它支持横向扩展来容纳更大的包裹，并且支持温度控制，方便披萨等热食的配送。该柜子还将有面部识别功能，确保只有顾客可以打开它来提取他们的商品。据该公司称，许多披萨爱好者都表示对该款柜子很有兴趣，尽管它尚未公开推出。

物流绩效尚待提升

尽管阿里巴巴和京东向物流基础设施投入了数十亿美元，但在物流运营表现方面，中国仍落后于许多其它的市场。2016年，中国大陆在世界银行物流绩效指数中排名第27位，排在中国台湾地区(第25位)、韩国(第24位)、日本(第12位)和中国香港地区(第9位)等地区之后。该指数根据物流环境、核心物流流程、体系、执行时间和成本数据对每个市场进行衡量和评分。

图：菜鸟的一款机器人手臂将包裹放在自动机器人上面。

马云在杭州表示，菜鸟的目标是将中国物流支出占国内生产总值(GDP)的比例从目前的约15%削减至不到5%。

“中国是一个有吸引力的市场，很适合打造规模庞大的供应链解决方案。”普华永道的伯特希尔表示，“许多人错误地认为中国经历了电商增长奇迹，东南亚和印度也将经历同样的情况，但这些地区的渗透率仍然很低。如果你没有全国性的或者广泛的供应链网络，那么你……就无法服务于市场里的大多数人。”

他说，东南亚也是一个极其分散的市场，有许多岛屿，城市化程度较低，这使得建立高效的物流网络变得极具挑战性。

阿里巴巴等公司已认识到东南亚地区电商行业的潜力，它们已经与马来西亚和泰国等国合作建立电子自由贸易区，并向新加坡邮政（Singpost）等物流公司注入资金。

“在供应链方面，你需要赶在需求产生之前进行投资。”伯特希尔说。