今日头条腾讯互怼后，抖音说用户增长不靠腾讯

抖音最近的处境可以用喜忧参半来形容。

在经过阶段性的“头腾大战”、因违规被连续约谈多次、广告现对英烈不敬内容被立案查处等一系列事件后，6月12日抖音公布了最新用户数据：截止目前，抖音国内日活用户突破1.5亿，月活用户超过3亿；其中，在春节期间，抖音日活用户数从4000万上升到近7000万。

值得注意的是，这是抖音第一次对外公布数据。

这个时间点上，此举是否是对近期腾讯一些动作的“亮剑”我们不得而知，但可以肯定的是这绝对是今日头条的一次“亮爪。”

同时，抖音方面也就对签约红人、内容审核工作以及与腾讯的竞争等受到外界关注的热点问题作出回应。

从“去中心化”向“中心化”靠拢？

据字头社报道，多位抖音大号运营者称，在其抖音账号粉丝增至一定量级，播放量就进入停滞状态，这种状态已持续近两个月。同时，从抖音自己签约头部大V，频繁招商来交叉印证，平台正在将流量结构化调整，向头部集中。

这些被外界认为，作为"去中心化”代表的抖音却逐渐有向“中心化”靠拢的一个趋势。其中一个迹象是：平台对存量流量分配的干预迹象越来越明显，流量越来越集中到少数头部用户上。

此前也有行业人士在朋友圈爆料，抖音要将所有20万粉丝以上的视频达人全部签约到自己公司旗下，发底薪。

随后该人士又补充称，“不签约估计以后想涨粉就很难，而且是全网全平台独家经纪约，不允许达人和另外任何一家机构签约。”

对此，今日抖音辟谣称，从未大规模签约红人。不过，有业内人士指出，其回应中使用的是“大规模”一词，这并不意味着抖音未“小规模”签约红人。

同时，抖音声明称，抖音方面从无此类政策，请大家不要轻信谣言。

另外，抖音市场总经理支颖表示，在流量方面，无论是MCN还是内部创作者，抖音都一视同仁，不会有意控制流量，也没有主动地培养红人。

抖音：春节的用户爆发增长导致被腾讯封杀

3月24日晚上，有很多网友发现，微信朋友圈疑似屏蔽了抖音短视频内容，这也是引发双方公关战、诉讼战的火线。

此后，马化腾跟张一鸣都亲身下场互怼。

“微信的借口封杀，微视的抄袭搬运挡不住抖音的步伐。”5月8日凌晨，张一鸣在朋友圈的这则言论引发了马化腾的反应。

微信一直是各类产品的重要流量入口，抖音也不例外，但抖音方面否认了这一看法——抖音流量增长对微信的依赖非常强。

“实际上，抖音的自增长数量已经是非常高了。”今日头条公关副总监李亮表示，抖音自增长占比很高，未来也将来自靠用户喜欢而带来的自发增长。

据悉，在春节期间，抖音日活用户数从4000万上升到近7000万。“根据事后的市场调查，超过四分之一的用户是通过亲朋好友了解到抖音的，亲友之间的社交传播是用户了解抖音最主要的来源。”抖音市场总经理支颖这样解释，随着用户在地理位置上大范围流动，用户群体也从一二线城市向三四线城市扩张。

而抖音在春节的爆发增长，被李亮认为是与腾讯关系转变的一个转折点。

“在春节那段时间之后，三月份腾讯就开始找各种借口来封杀，找了无数借口。”他对媒体表示，三月份之前，抖音和腾讯的关系一直非常好，两家公司合作也非常多，非常好。而现在之所以要和腾讯竞争公开化，李亮认为是因为过去有1000万的用户在微信上做分享，现在这样对用户的伤害非常大。“让大家知道它在用这种行为在做竞争，不是因为视频整治，是因为竞争在影响用户体验。”

腾讯与今日头条的具体纷争内容已经太多，网易科技在此不做太多的描述。

抖音是否有价值？

对于曾有文章中指出抖音没有价值，抖音方面回应称，抖音上有很多有乐趣和正能量的内容，如果没有价值是不能达到今天的体量。

有价值也被抖音认为体现在对内容的审核和未成年的保护上。

但今日头图及抖音最近却接连发生的内容违规事件，从三月二跳广告到火山小视频被爆出未成年人早孕视频泛滥；从内涵段子、暴漫事件被关停，再到广告现对英烈不敬内容事件，让外界对抖音平台上内容审核机制产生疑问，也将抖音一次次推向风口。

而17岁温婉的事件，让大众的眼光在次聚到未成年身上。

对此，抖音市场总经理支颖称，现阶段抖音内容审核机制与外界短视频平台并无太大差别，均为人工审核加机器审核，“审核规范和标准都非常严格，除了遵循所有平台都会有的监管机构的指导外，在一些比如说价值观和社会风俗方面的审核也是非常严格，比如对于低俗、博眼球、拜金这样的一些视频也会进行打压。”同时支颖称，在打压过后，这些案例也会作为范本让机器进一步学习。

据悉，现阶段抖音建立了六千多人的内容审核团队，年底人数可能突破一万人，分为北京、天津、济南三个中心，第四个中心正在成都建立。

抖音从成立之初就标榜年轻与潮流，而这自然少不了未成年的参与。随着大量未成年人陆续涌入抖音平台，抖音社会责任也愈发重大。

抖音方面表示，抖音在4月已经上线了沉迷系统和时间锁功能：

1、当用户持续观看90分钟后，播放页面上会出现一行文字，提醒用户注意。

2、2小时时间锁，由用户设定密码开启，一旦单日使用时长累计达到2小时，系统将自动锁定，用户需要重新输入密码才能继续使用。需用户自己设置 。

支颖称，这两个功能是专门用来保护未成年人的，同时，也邀请了社会各界包括抖音用户都实际地参与到社群公约的拟定当中。