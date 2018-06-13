国产手机出货结束14个月下滑，5月同比增长1.2%

6月13日消息，国内手机市场陷入增长乏力状态持续已久。如果说，2016年国产手机的出货量还能“入人眼”，维持在6000余万台的数量，到了2017年便开始直线下滑，仅能维持每月4000万台左右的出货量。这种下滑态势在2018年5月终于止住。2018年5月，国内手机市场出货量为3783.6万部，同比增长1.2%，结束连续14个月的单月出货量同比下降态势。其中，4G全网通手机出货量占比持续增长。

近两年，国产手机的发展有目共睹，不管是从市场占有率还是出货量，国产手机品牌影响力在全球手机市场有了飞速的提升，华为、小米、魅族、OPPO等一批国产主流品牌新品云集。但冷冰冰的数字却显示，已经过去的2018年第一季度，国内手机的整体出货量同比下降26.1%，仅达到8737万台。而3月，国内手机的出货量同比下降了27.9%，仅3018.5万部。这是一个残酷的市场现实。

一些大的手机厂商意识到国内发展的瓶颈，对内技术创新升级，对外积极拓展海外市场。2018年5月，国内市场手机出货量开始结束下降态势，市场出货量达到3783.6万部，同比增长1.2%，结束连续14个月的单月出货量同比下降态势。

值得一起的是，4G全网通表现依然抢眼。根据工信部电信研究院发布的《5月国内手机市场运行分析报告》，2018年5月，2G手机出货量178.0万部，同比下降3.5%；3G手机出货量0.5万部，同比下降92.9%；4G手机出货量3605.1万部，同比增长1.7%。5月4G手机中，全网通手机占比增长至95.9%。

2018年1-5月，2G手机出货量874.1万部，同比下降9.7%；3G手机出货量3.3万部，同比下降93.2%；4G手机出货量1.51亿部，同比下降19.3%，4G手机中，全网通手机占比94.0%。

2018年，是智能手机发展的关键一年。GFK预测，2018年中国手机市场将进入巨头竞争时代，小品牌面临生存危机，中国手机市场逐将高度集中化。显然，无论是已经在市场上分到蛋糕的主流手机厂商还是小品牌商，压力都会越来越大，毕竟小品牌要谋生存，大品牌更要谋发展。