工信部：2018第一季度全国4G用户10.6亿，小米阿里巴巴等上申诉榜

IT之家6月13日消息 工信部于6月13日在官网公布了《工业和信息化部关于电信服务质量的通告（2018年第2号）》，根据通告中的数据，截至2018年一季度末，全国电话用户总数达到16.6亿户，其中移动电话用户14.7亿户。

另外，截至今年一季度，固定宽带用户达到3.61亿户，其中50Mbps及以上用户占比达75.2%，100Mbps及以上用户占比达45.2%。光纤宽带加快普及，光纤接入（FTTH/O）用户总数达到3.08亿户，占固定宽带用户总数的85.3%。移动宽带用户近12亿户，占比达81.5%，其中4G用户保持稳定增长，总数达到10.6亿户。

而在电信用户申诉方面，一季度，工业和信息化部及各省（自治区、直辖市）电信用户申诉受理机构共受理电信用户申诉17057件，同比上升36.3%，环比下降25.0%；季度百万用户申诉率为8.6人次，同比上升1.8人次，环比下降3.1人次。

同时，一季度，12321网络不良与垃圾信息举报受理中心受理垃圾短信举报50940件，环比上升18.0%，同比上升130.9%。而在不良手机应用举报情况方面，一季度，12321网络不良与垃圾信息举报受理中心共接到不良手机应用有效举报137229件次，同比下降60.9%，环比上升19.8%。通过行业自律，联合应用商店、安全检测厂商对其中存在问题的697款不良手机应用进行了下架处理。

还有诈骗电话的举报情况，一季度，12321网络不良与垃圾信息举报受理中心共接到诈骗电话号码举报7549件次，环比下降15.34%。

在这份通告中，附录了《2018年一季度用户申诉主要涉及的增值电信企业、移动转售企业名单》，其中可以看到，包括小米、阿里巴巴、迪信通、国美等企业均上了申诉榜单。

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