任天堂版清明上河图来了，你是买呢还是买呢？

本届E3简直异彩纷呈。

在正式展会没开始之前，大家就已经看各家的先导发布会看了个过瘾。不管是EA的《圣歌》、B社的《辐射76》，还是育碧的《刺客信条·奥德赛》、索尼的《最后生还者Part 2》，堪称新IP与续作齐飞了。

▲今年的菲格罗亚酒店外墙。摄影：陈超群

在一众厂商“交完作业”之后，最后登场的仍然是任天堂。

作为肥宅快乐周最受期待的选手，这次任天堂的表现跟下图中画的一样，贡献了一个特大瓶的快乐……一瓶顶十瓶，加量不加价。

这场直面会花了30分钟强推的这款游戏，简直是“美国玩家看了会流泪，中国玩家看了会沉默”。

那就是在欧美人气超高，在中国一直半死不活的《任天堂全明星大乱斗·特别版》。其实在三月份任天堂直面会的时候，老任就透露了《大乱斗》将推出续作的信息，当时YouTube主播们的激动反应大家感受一下……

▲背景里的乌贼娘已加入大乱斗豪华套餐

主播们的激动并不是夸张！

《任天堂全明星大乱斗》在美国的火要从它的发行时机说起。1999年，初代《大乱斗》在N64平台登陆。而N64在北美上市的前三日，就售出了50万库存中的30万部，可以说是炸弹级别的主机了。

▲N64爱好者俱乐部的收藏品

也因此，有很多美国主播从小就是《大乱斗》粉丝。二十年过去了，当年在家搓手柄的无产阶级小屁孩都长大了，如今能玩到正统《大乱斗》续作，当然只有一个反应。

……不要说了！快把我的钱拿走！

而这次的《任天堂全明星大乱斗·特别版》，也打出了“史上角色最全，全员集结”的称号。你玩过的所有任天堂游戏角色、你以前的老朋友，甚至是一些FC平台的老朋友，都在这里了！

在直面会公布的视频中，不仅出现了熟悉的经典角色，还加入了Splatoon里的乌贼娘、雪人兄弟和吃豆人。

▲在塞尔达传说里没玩上的塞尔达，可以在大乱斗里玩了！

总的来说，这一新作有65个角色，来自30个高人气任天堂游戏。包括《超级马里奥》，《塞尔达传说》、《耀西》、《星之卡比》、《精灵宝可梦》、《异度神剑》、《动物之森》、《最终幻想》、《Splatoon》、《街霸》和《猎天使魔女》等等。

一句话，任天堂没骗人，这次真的全员集结！角色立绘放出来之后简直蔚为壮观——这就是一副任天堂版的清明上河图啊！

在玩法上，除了延续传统格斗游戏的特色，《大乱斗》最大程度地保留了每个角色的独特玩法。绿帽勇者林克可以和在《塞尔达·旷野之息》里一样使用炸弹；吃豆人无敌状态下会变成二维的经典形态，吃掉敌人后会以8-bit的效果显示得分；超梦可以催眠敌人和瞬移。

但其中最大的boss还是卡比——因为卡比吃了敌人之后，就可以拥有敌人的能力！吃了林克之后可以使用林克符文，吃了星际火狐之后会变出一把枪，吃了皮卡丘之后会放电……

▲皮卡比

如果说卡比是游戏中最狠的角色，那Wii Fit里的健身教练就是最沙雕的角色……这个在体感游戏机上带你做瑜伽、做平板支撑、摇呼啦圈的女人，也参与了《大乱斗》，而且一边做健康操一边优雅地击飞敌人。

在玩法上，《大乱斗·特别版》加入了一系列微妙的新操作，让战斗有了更丰富的技巧。在起跳后边按压左摇杆边防御就可以在空中转身回避攻击，在跳跃时按下A键会使出小跳攻击，受到攻击的一瞬间掌握时机按下防御键可以完全避免伤害。

此外，在多人对战时，伤害会比一对一决斗时减少，这样游戏会有更好的平衡性，每一局的时间也会适当增长。

除了前所未有的齐全人物，《大乱斗·特别版》中的决斗舞台也是全系列中最多样的。

在直面会上展示的舞台包括《精灵宝可梦》里的训练师道馆、桃花公主的城堡、《动物之森》的小岛、和《旷野之息》初始大平原的高塔。

▲老国王会在塔上看着你打架

虽然《大乱斗》以及其他的多角色混战作品都免不了有卖情怀、打包IP、坑熟客的嫌疑，但任天堂《大乱斗》绝对不是其中之一。作为一款多人格斗游戏，《大乱斗》既有容易上手的基本玩法，也有高上限的微操，每个角色都有不同的打法和技巧，时时刻刻都有惊喜的彩蛋和人物互动。

为了让大家玩得开心，《大乱斗·特别版》还把对战人数从四人增加到了八人，这个游戏变得更像一个合格的party game了。

在欧美流行《大乱斗》的时候，中国家用机市场还没有打开，因此导致大多数中国玩家（包括我）对《大乱斗》无感。但Switch迄今为止已经在中国狂销约60万台，这一波热潮已经有更多的中国玩家赶上了。

不用有太多负担，也不用考虑情怀。这一次就让我们拥抱《大乱斗》、享受这款经典动作游戏纯粹的乐趣，对它说声“嗨，二十年过去，我们终于见面了”。

发售时间：2018年12月7日