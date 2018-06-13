投行对小米估值650-920亿美元，市盈率为苹果2倍

6月13日消息，据彭博社报道，中国连续创业家雷军常常被称为中国的史蒂夫·乔布斯（Steve Jobs）。现在，分析师们表示，他一手缔造的智能手机巨头的估值水平可能达到苹果的两倍。

根据摩根士丹利的研究，小米值得以高于全球各家智能手机品牌的价格上市，因为它的市场份额正在增长当中，而且呈现增长加速之势。摩根士丹利是小米香港IPO（首次公开招股）的承销商之一。

摩根士丹利本周在一份研究报告中写道，小米的公允价值约为650亿至850亿美元，相当于其2019年调整后盈利预期的27至34倍左右。

彭博社汇编的数据显示，苹果目前的市值为2019年调整后盈利预期的14.5倍，也就是说小米的估值水平约为苹果的两倍。

据摩根士丹利称，小米的估值水平也应该高于Fitbit和GoPro等智能硬件制造商，以及包括阿里巴巴集团和百度在内的一些中国主流互联网公司。

尽管此类交易前研究是由银行的股票分析师(而非投行)准备的，但它可能为小米计划如何讲述它的增长故事提供了线索。

据知情人士透露，小米计划筹资约100亿美元，目前正考虑从香港IPO中筹集约一半的资金，另一半则通过中国内地的CDR（中国存托凭证）计划筹集。

摩根大通(JP Morgan Chase & Co)分析师在另一份研究报告中写道，考虑到这家中国公司2020年后现金流的强劲增长，它的估值可能高达920亿美元。法国里昂证券(CLSA)认为，小米的成功基础在于，以低价提供“世界级的产品”，同时出售高利润率的服务。

据里昂证券估算，成立于2010年的小米今年有望将其智能手机出货量提高42%，至1.3亿部。

里昂证券的分析师在一份研究报告中写道，该公司的智能手机出货量在2019年可能会进一步增至1.79亿部，在2020年将增至2.186亿部。这与苹果iPhone在最近一个财政年度2.168亿部的销量差不多。

高盛分析师也在其研究报告中指出，小米已成为中国约1亿用户的门户，它可通过向用户提供一系列的在线服务来创造收入。作为小米IPO的承销商之一，该银行的分析师将这家中国公司的估值区间定在700亿美元至860亿美元。高盛称，这相当于其2019年经调整后净利润预期的26倍至32倍。

“小米将互联网用户体验和硬件有效整合了起来，进而带来无与伦比的用户体验。”高盛在报告中称，“该公司的硬件聚集大量的流量，它的软件搭建平台，它的互联网服务则产生收入和利润。”

这家中国公司上市的时机，正值智能手机行业增长趋于停滞：人们的手机更换周期正在延长，相对成熟的市场正接近饱和。小米正试图提高其高利润服务的营收占比。

里昂证券、高盛和摩根士丹利共同担任小米香港IPO的主承销商。知情人士表示，瑞士信贷集团、德意志银行、摩根大通和6家中国银行也将参与承销工作。