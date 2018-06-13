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Facebook设立隐私设计实验室，将改善个人数据分享方式

2018-6-13 15:11:41来源：新浪科技作者：青卡责编：溪风/实习评论：

6月13日消息，Facebook对美国参议院说，公司已经设立了一个设计实验室，将致力于改善人们分享个人数据的方式。

这个实验室被取名为TTC实验室。今年4月，Facebook首席执行官马克•扎克伯格在国会听证会上作证时，有2000个问题亟待向参议院回应。在后续的答复报告中，Facebook表示，打造该实验室的初心，是因为Facebook“认识到需要改进所有数码服务的数据透明度方法”，并需要与学术界、设计界和业界的其他人士合作。

Facebook在该答复报告的第146页上写道，该实验室“旨在为人们探索新的、更加以人为中心的最佳实践模式，让他们了解自己的数据是如何被数字服务所使用的，并最终推出一种他们认为更容易理解和控制的方式”。

TTC代表信任（Trust）、透明（Transparency）和控制（Control），该实验室的网站显示，TTC总部位于爱尔兰都柏林。该网站说，它是由Facebook发起和支持的，目前有60多个其他组织参与其中，但它没有列出其他各方的名字。

Facebook没有立即就要求提供更多信息的请求做出答复。公司最近又受到了一波批评：外界批评其要求用户同意欧洲的《通用数据保护条例》（GDPR）的步骤被设计得过于草率，这使得Facebook能轻易地让用户继续同意数据收集，并继续使用社交网络应用程序。该份对美国立法者（议员）的答复报告是由美国参议院商业委员会于当地时间周一发布的。

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关键词：Facebook

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