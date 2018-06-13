苹果WWDC18的遗憾，下半年的Mac发布会该如何弥补？

在上周的WWDC上，苹果的Mac产品线没有任何更新，即使是处理器也没有升级，虽然这并不是很让人意外，但仍然令潜在的MacBook、iMac和Mac Pro购买者失望。所以现在看来，苹果很可能会在今年秋季为Mac专门准备一系列硬件，那么苹果该如何做才能够弥补上WWDC的遗憾呢？

外媒CNET今天发文称，如果苹果能够做到以下五点，那么Mac的前景会非常明朗。

一、修复MacBook的键盘问题

所有人都讨厌MacBook和MacBook Pro的蝴蝶2代键盘，因为它缺少足够的反馈，用户就像在一张纸上打字，并且这块键盘还非常容易进灰，纸片等杂物会将它内部结构卡住，然后你就不得不将你的MacBook送修，代价是最高700美元的维修费。为了这一缺陷，MacBook和MacBook Pro的用户已经对苹果提起了集体诉讼。

所以如果苹果能够采用新的键盘设计，或者是直接回到蝴蝶一代键盘都会好的多，蝴蝶二代键盘除了轻薄之外，几乎一无是处，为了一块好用的键盘，不少用户并不介意MacBook厚上那么一点点。

二、让TouchBar变得真正可选配

虽然很多人每天都会使用TouchBar，用它调整屏幕亮度、音量或其他系统任务，但它其实并不是一个非常普及的功能，大量Mac用户并不关心它。而苹果却没有给他们足够的选择空间，比如说，最便宜的13英寸MacBook Pro有没有TouchBar价格差距达到了500美元，而且它们有一些其他配置的区别，苹果或许应该推出更多型号。

15英寸则更加严重，只有带TouchBar的版本，如果苹果推出一款没有TouchBar的15英寸MacBook Pro，不少人会因为这几百美元的差价选择它的。

三、Mac Pro该更新了

2013年发布Mac Pro之后，苹果再也没有更新过这台强大的“垃圾桶”，但是不少有专业照片、视频处理需求的用户一直在等待更新，3D建模师等职业也属于这类高级用户。

苹果在去年承诺将会“完全反思Mac Pro的产品设计”，如果没有意外，新款Mac Pro应该在2019年才会和我们见面，并且会采用模块式的设计，让用户能够轻易的升级配置，或者是选择最适合自己的配置。

但即使我们无法在2018年见到Mac Pro，也应该期待苹果会不会放出一些相关消息，然后考虑是等Mac Pro还是购买iMac Pro。

四、众望所归的MacBook Air更新

这款设备最早在2008年发布，但十年过去了，它并没有颠覆性的变化，只有CPU等部件的升级。但即使如此，它依然是最受欢迎的MacBook，咖啡馆等场所的常客。根据此前的传言，新款MacBook Air将会进一步变薄，并且搭载Retina屏幕，并且外界怀疑苹果还会不会保留Air这个后缀。

五、千万别再精简接口了

MacBook和MacBook Pro上，苹果去掉了所有USB-C之外的接口，因为USB-C能够同时兼顾电源接口、数据接口、视频传输接口和配件连接接口等功能，但你不得不承认当我们外接显示器、使用有线鼠标、插入U盘时还是需要USB-A或HDMI接口的，转接头太麻烦了。

不管苹果下半年会发布什么新品，我们已经不指望他会在MacBook上把其他接口带回来，但起码不要再去掉其他Mac产品上的数据接口了。

是不是觉得Mac在下半年的看点甚至不少于iPhone？所以现在外界都在猜测，下半年苹果将会有两场发布会，一场为9月的iPhone发布会，一场为10月的Mac系列发布会。