马斯克：17岁只带2000美元到美国

据福布斯报道，现年四十六岁的科技巨头埃隆·马斯克（Elon Musk）的身家超过200亿美元。但这位特斯拉和SpaceX的老板并不总是那么富有，上周六马斯克在Twitter上发推文，回忆了早期的职业生涯。

“我17岁来到北美，身上仅有2000美元，以及一只装满书的手提箱。我花自己的钱读完了大学。从斯坦福大学研究生院退学后，我与弟弟及格雷戈·库里开办了一家互联网公司，当时还背着11万美元教育贷款。”

马斯克出生于南非比勒陀利亚，也在约翰内斯堡和德班生活过，但他想移居美国。

“在美国似乎总会有一些很酷的技术，或有一些很酷的事情发生。所以，在孩童时期，我的基本目标是去美国，”马斯克在接受企业家兼投资人凯文·罗斯（Kevin Rose）采访时说。

马斯克抵达北美洲的第一站是加拿大，他的母亲出生在那里。2013年他在计算机历史博物馆接受采访时说，他按要求填好表格，为自己和母亲申请到加拿大护照。

“我三个星期内拿到加拿大护照，然后就来加拿大，”马斯克说。他在加拿大女王大学呆了几年，然后拿到了美国宾夕法尼亚大学的奖学金。

马斯克坦言，当时不知道自己想成为一名企业家。

“我真的不确定长大后想做什么。我有时认为，发明或创造一些东西会是一件很酷的事情。但我不确定这是否意味着成立一家公司，或者为一家制造酷产品的公司工作，”马斯克告诉罗斯。

马斯克搬到硅谷，进入斯坦福大学研究生院。他试图在网景通信公司（Netscape Communications）找份工作，但失败了，该公司创建了世界上第一款网络浏览器。

“1995年我的想法是，互联网将会引发世界巨变，我想成为其中一份子。实际上，我的第一次尝试是想在网景公司找到一份工作。“我没有试图创办一家公司，我想设法在网景找到一份工作，”他告诉罗斯。

他甚至在网景公司的大厅流连忘返，希望在那里找到工作。

“我没有得到任何答复。我的意思是我有物理学和经济学双学位，正在攻读应用物理和材料科学的研究生课程。我猜……我的意思是，我没有计算机科学学位，也没在软件公司工作过，”他告诉罗斯。“不管出于什么原因，我没有得到网景的回复，实际上我曾试着在大厅里溜达，但是我太害羞了，不敢和任何人说话。所以，我只是站在大厅里。

“真让人难堪啊！我只是站在那里，想看看是否有人跟我说说话，然后我不能、我不能……，我太害怕了，不敢和任何人说话。于是我离开了。”

1996年，马斯克离开斯坦福大学，创建了Zip2公司。

“那年夏天我都在写软件，然后斯坦福大学的第一学期开始了，我必须抉择，于是我决定推迟学业。我想如果我开办一家公司，一旦做不下去，我还可以回到研究生院，”马斯克告诉罗斯。“于是我和系主任谈了谈，他让我延期入学，我说大概六个月后回来，他说他可能再也不会得到我的消息了，他是对的，从那以后我再也没有和他交谈过。”

Zip2公司的宗旨是把媒体公司带到互联网上，他告诉罗斯。“最初想法是创建在线软件，以便帮助媒体公司。因此，我们从小做起，把纽约时报、赫斯特、奈特里德等公司带到网上。他们并不总是在线——人们还没有这种意识，”马斯克说。

上周六，马斯克还谈到他在Zip2的工作。

“在Zip2，整个第一版软件都是由我编写的，包括为美国任何地区绘制矢量地图和计算点对点方向（有史以来第一次有公司这样做），以及白页和带有评论的业务列表W评论（相当于早期Yelp）。还编写了分类、自动交易和房地产应用程序的第一版软件。”

Zip2还建立了一个报纸出版平台，首次将数百份地区和城市报纸引入互联网，并对《纽约时报》、《波士顿环球网》和奈德瑞德网站进行了重大的功能性改进。纽约时报、赫斯特、奈特里德等公司都是Zip2的主要投资者。

据马斯克说，20世纪90年代与Zip2的合作让他对新闻编辑室的工作方式有所了解。最近马斯克曾发帖批评媒体（其中一篇招致了反犹太言论），并表示想推出一个平台来评估记者的可信度，他将这一计划称之为“Pravduh”。Pravda在俄语中的意思是“真理”。

5月底，马斯克发帖称，已买了域名PravdHu.com。

马斯克也在今年3月透露了一条神秘线索，声称他正在发起一个“星系际媒体帝国”，名为“砰！”（Thud）。据报道，他从美国新闻讽刺网站洋葱网（The Onion）挖来了几位编辑。

至于Zip2，康柏于1999年收购了该公司。马斯克发帖说，那时他不得不在买房子和买跑车之间做出选择，最终他选择了跑车。

这辆McLaren F1于2000年在一场车祸中被毁，当时在车里除了马斯克之外，还有他在PayPal公司的联合创始人彼得·泰尔。

在上周六回忆早年岁月的帖子上，马斯克还透露了一些关于特斯拉SpaceX版本超级跑车Roadster的细节。

SpaceX为新款特斯拉Roadster跑车配备了10个小型火箭推进器，它们将被无缝安置在汽车周围。这些火箭发动机大大提高了汽车的加速度、最高时速、制动和转弯速度。也许它们甚至能让特斯拉汽车飞起来……

虽然为特斯拉汽车配备火箭发动机的想法听上去如同笑谈，马斯克坚持说他是认真的。