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ofo：B2B业务营收突破1亿，全国百城盈利

2018-6-13 16:36:43来源：网易科技作者：-责编：远洋评论：

6月13日消息，ofoB2B业务负责人邵毅在接受媒体采访时透露，“ofo B2B各项业务进展顺利，目前营收已经超过1亿元。同时ofo在国内100余座城市也已实现盈利。”

据了解，ofo B2B事业部成立2个月，业务涵盖车身广告、App端内广告和企业绿卡。在介绍中，邵毅表示，“ofo用户呈高频刚需的使用特点，且有千万辆单车在城市各地被用户骑行，线上线下的广告曝光率较高。

另外，ofo可有效将用户流量直接导流至广告商的线上或线下，广告商也很看重ofo线上线下广告资源的整合营销和用户转化能力。”简单来说，ofo为广告商定制的车身广告，可在户外被更多用户看到，潜在用户扫码骑广告车可获得广告商线上活动礼券，用户获得礼券后可从ofoApp端内跳转或下载成为广告商的注册活跃用户，同时用户也可以骑车去广告商线下实体店享受优惠服务。

对于盈利模式的探索，ofo创始人兼CEO戴威在ofo三周年庆上也阐述了ofo整个商业化的战略布局：ofo未来将通过B2B、金融、本地生活等多元化商业布局获得盈利，承担车辆的硬件和运维成本，而单车出行将免费服务更多用户，以打造一个正向循环的商业闭环，同时还可探索更多商业的可能。

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关键词：ofo共享单车

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