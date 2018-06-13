苹果新专利公布：iPhone插着数据线也能防水

现在不少手机都具备防水功能了，它们大多都是使用的橡胶垫圈或者是封条之类的东西。但这样的设计只能保证不使用数据接口的时候有防水效果，一旦我们的数据接口在使用中，一切防水功能都失效了。为了进一步补足iPhone的防水特性，苹果研发了一项新的密封技术——可形变密封连接器。

最近苹果申请的一项专利公布了，名为“电子设备的密封配件”。苹果提出了三个解决方案，一个是在数据接口的末端增加一个橡胶环，然后在插入接口的时候，能够和机身形成紧密结合，起到防水的作用。

第二个是在Lightning金属接头上设立一个凸起的可形变材料，当接头插入接口的时候，该材料能够楔入开口中，完全堵住间隙；第三个则是使用锥形接头，尖端较薄、微端较厚，完全插入之后能起到一定的密封作用。

苹果表示他们甚至还考虑过真空防水的方案，用泵吸走空气、产生真空，让接头连接更紧密，不使用的时候会有机关让空气进入，然后就能轻易拿出接头了。

其实苹果一直在防水专利上做尝试，在过去几年，我们已经见过很多例子，比如苹果还提出可以使用一种自愈合材料覆盖接口，连接器穿过密封膜后达到接触点，分离之后覆盖材料又恢复密封状态。还有一个扬声器防水专利，通过一个“网状雨伞结构”，音频的震动能够把液体从音频通道中转移出去。

当然，这些专利最后都不一定会在产品上落地，但是苹果仍在专利中强调，希望能够找到一种方式让接口、接头在潮湿、肮脏等环境中正常使用，这也对它们的使用寿命有好处。