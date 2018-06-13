高通：不会退出服务器芯片业务，专注大型云计算

6月13日消息，据国外媒体报道，高通公司负责芯片业务的公司总裁表示，高通没有放弃开发服务器芯片的计划。

去年，作为全球最大手机芯片制造商的高通公司推出了ARM架构的处理器芯片，为社交网络等云服务背后的主力计算机服务器提供动力。

高通公司进军数据中心芯片领域的努力使其直面英特尔公司的竞争。目前英特尔是数据中心芯片市场的主导者，公司一半营收来自现服务器和其他“以数据为中心”的芯片。

但是在今年5月份，据彭博社报道，高通公司正在研究是出售还是关闭服务器芯片业务。

高通公司总裁克里斯蒂亚诺阿蒙(Cristiano Amon)星期一对路透社表示，公司正在削减该部门员工，但打算继续运营该部门，不过对美国和中国的大型互联网公司服务器芯片的关注程度有所减少。

“我们没有考虑战略选择。我们不会出售服务器芯片。我们仍然专注于此。”阿蒙告诉路透社。

总部位于圣地亚哥的高通公司拒绝透露过去是否曾考虑出售服务器芯片业务。该公司反而提到了4月份的收益电话会议，当时公司首席执行官史蒂夫·莫伦科夫(Steve Mollenkopf)表示，高通公司正考虑削减非核心业务的成本。而高通的主营业务为销售芯片以及技术授权。

阿蒙告诉路透社，服务器芯片业务将被并入高通CDMA技术部门以提高成本效益。据悉，该部门负责设计和销售手机芯片。

阿蒙表示，重组后的服务器芯片部门将专注于大型云计算设备。他没有列举具体的业务目标，但表示该公司希望通过在中国成立的一家合资企业向阿里巴巴集团控股有限公司，腾讯控股有限公司和百度公司等中国互联网巨头出售芯片。

大型互联网公司倾向于自行编写处理器程序，并根据高通的芯片进行定制化编程。这意味着他们不会像小型企业一样努力适应现成的数据中心软件，这些软件绝大多数都是在英特尔所谓的x86芯片架构上运行。

阿蒙表示，“我们非常清楚，ARM的机会集中在没有x86架构软件入门障碍的少数几个玩家身上。”