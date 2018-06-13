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朋友间使用支付宝/微信支付容易显得小气？

2018-6-13 16:51:54来源：新浪科技作者：晓光责编：守一评论：

现在越来越多的人习惯用电子支付而不是现金，但国外几家大学的一项联合研究却说：用电子支付，容易显得人比较小气。

这项研究由弗吉尼亚大学（University of Virginia）、哥伦比亚大学商学院（Columbia Business School）和哈佛商学院（Harvard Business School）联合开展，研究人们对朋友家人之间进行确切金额的支付行为时候的心理感受。

▲研究机构选的是Apple Pay Cash这种电子支付方式

这是电子支付化时代才会产生的新课题，选取的样本是Apple Pay Cash，也就是苹果公司的电子支付系统（我国估计就是微信或支付宝了）。

之所产生这样奇怪的结论，是因为研究时候发现：当以现金结算时，人们通常会选择四舍五入，而不是四处找零钱，例如，欠款是19.96美元还是20.06美元，有不少人会直接掏20或21美元而不是四处凑那几美分。

但Apple Pay Cash电子支付可以让人很容易地支付极其准确的金额，比如20.06就是随手一按，而这样做会让你显得小气。

华人街日报详述了研究过程：

试验要求朋友之间互相打几笔钱，一个人发出三笔精确的付款（比如9.99美元、34.95美元和20.06美元），而另一个人则打了三笔四舍五入计算的钱（分别是10美元、35美元和20美元），其实这俩人打给对方的总额都是65美元，但81%的受访者表示，他们更愿意和支付了整数的人做朋友。

受测者告诉研究机构，当朋友间互相打钱算计得这么精确，感觉就是一场商业交易（而不是朋友的感觉了）。

更有趣的方面是，从数字上讲，你少给你朋友钱了，比如应该打20.06美元但只打了20美元，也会给人吝啬的印象。

对于潜在的或者真正的恋人之间，这问题会更明显。那些在交友网站上的人对花钱精确的人不那么感兴趣，而那些在恋爱中的人对这样做的伴侣不那么满意，也不那么忠诚。

所以，你懂了吗，如果必须用电子支付，别在乎那块八毛的。

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关键词：电子支付Apple Pay

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