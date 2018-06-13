买不如租？探秘都市新潮“租一族”

最近，一批全新的消费人群——“租一族”频繁出现在人们的视线中。从“买不起才租”的旧观念到“‘租’生活”的新观念，从“买—用—扔”单线型消费到“租—用—还”循环型消费，“租一族”从其消费观念到消费行为都诠释着一种全新的生活方式。

说到共享、租借经济，最值得津津乐道的莫过于共享单车。其从2017年的大爆发，到2018年的大洗牌，很大程度是资本在背后助推。而最近崛起的“租”生活，靠的并不是资本的力量。

信用+免押金，消费用户激增

早前，就有媒体爆料“租一族”利用信用免押金过上“花费两三千像月入三五万”的生活。为更深入了解“‘租一族’花费较少的钱，过上更好的生活”的背后，猎云网近日接触了探物、玩具超人、有喵、幸福纪和女神派五家共享租借平台，涉及的租赁品类分别为：数码、玩具、奢侈包、珠宝和服装。

其实租赁行业的发展，长期受着押金的制约，特别是租借一些贵重物品时，高昂的押金，已把许多消费者挡在了门外。

猎云网了解到，这五个共享租赁商家在押金方面，基本是根据商品价值来设定押金，像有喵是专柜价的20%～50%；女神派根据用户购买的会员卡类型（时长、价格），押金从150元-1500元不；玩具超人还推出了付费会员免押金服务等；品类不同，押金也有高有低，像幸福纪属于珠宝品类，押金就从几百元到几万元不等。如果是几万块钱的押金，对用户来说，着实很高。

随着第三方服务机构的个人信用体系的不断完善和对外开放，“信用+免押金”这个模式逐渐突显出来。据猎云网接触的这些商家，其在2017年均接入信用积分免押金体系，比如，探物从2017年2月就已接入芝麻信用（蚂蚁金服旗下），根据支付宝用户的芝麻信用分并给出一定的免押金额，但超出免押部分金额仍需另交押金；而其他商户基本是当芝麻信用分达到600分及以上，均可获得免押金服务。如此，用户在下单时既降低了门槛，又免去了用户对于押金担忧的困扰。

猎云网发现，商家通过信用积分免押金，确实吸引着更多“租一族”人群。从五个商家接入第三方信用服务后的运营情况看，其订单量都有明显提高，特别是女神派，包月租衣订单增长超300%；而探物在半年时间里订单也增长了300%。

从免押金订单情况看，商家品类押金越高，免押金下单的用户占比也越高，有喵免押金占比95%以上，探物98%以上，幸福纪的免押金占比更是高达99%。奢侈包、数码、珠宝这些品类市场价格相对而言都很高，因此必须需要用户提交更多的押金，但对于用户来说，自然是在能免押金情况下才更具吸引力。

其实，早前的共享租赁领域一开始都是“押金租赁模式”，像共享单车、共享汽车，对于这种模式，一旦出现挤兑，平台很大可能会面临倒闭；但另一方面，当出现坏账率时，这个模式反而能给商家带来较低的损失。但是很多领域使用这个模式运营并不可观，反而“信用+免押金”新模式为商户带来巨大的流量。

信用+免押金，循环经济成趋势

据了解，目前用户需求已越来越大，对产品的丰富度要求也较高，其中有喵、幸福纪和玩具超人均有部分货物开始出现供给不足，商家也正面临着如何长期解决用户在高峰期的订单需求和产品调度管理等问题。在这方面，幸福纪，通过招募珠宝商品牌入驻，线上+线下相结合的模式，使用户可以到店内选款下单或者在平台下单后到店自取，以此来解决供需和调度问题。

信用+免押金，带动了“租一族”。其实，目前多家共享单车平台也已在多个城市逐步开启免押金模式，这个模式已成为共享租赁经济行业新的模式。

在信用免押金的市场下，对商家来说，其平台风控机制要求也就变得更高。其中，商家可能担忧，假如遇到一些完全不顾自己信用的用户，其使用免押金功能后，不归还商品，失信者在第三方信用机构的账号或关联银行卡又没资金，那对于商家来说，追不回商品，也拿不到钱，而信用服务第三方也只是扣除其部分信用积分作为惩罚。

商户有担忧是正常，但是相对而言这个坏账率还是非常低的，再者信用第三方降分以后用户就不能享受其他服务。据悉，探物在基于芝麻信用分免押金后制作出一套自己的风控模型，整体的坏账率仅为0.05%；幸福纪也有其自建风控模型，坏账率在0.01%~0.02%之间。

其实除了押金，这个行业也存在一些其他的问题。比如对于玩具、服装这种贴身品类，用户十分关心清洗消毒问题，有些消费者会感觉有心理障碍。在这方面，玩具超人，通过七道消毒工序保证玩具的清洁；女神派，则自建清洗与仓库一体化设施，自主把控洗护质量，每件衣服经过臭氧、紫外线、140度以上高温、银离子等多重消毒杀菌环节，以此来消除消费者的担忧。

目前，商家接入信用服务属于免费，第三方信用服务机构也很少通过补贴商家来占有市场。据芝麻信用相关运营人员透露，“常规上其是没有优惠补贴的，有些特殊行业可能会有短暂补贴，但也不是长期行为，其主要还是想作为一个平台，提供服务，帮助商家通过健康的商业模式做大。”

据了解，今年1月，淘宝也上线淘宝租赁，其中包括数码、玩具、服饰等几十个品类，同样是芝麻信用积分高者，可以享受免押金或押金减免服务。

“租”生活，一方面是消费能力驱使，一方面则是生活态度和消费理念的转变。新的共享租赁经济被赋予了“方便、环保、时尚、前卫、更多选择”这样的标签，这也是年轻的“租一族”对其新的生活方式的解读，打破消费习惯，“租”生活似乎不再是底薪人群的选择，而是循环经济的趋势。