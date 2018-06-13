智型致美 领潮未来 - 2018斐讯新品夏季发布会有奖直播中奖公示

6月8日，IT之家进行了智型致美 领潮未来 - 2018斐讯新品夏季发布会有奖直播活动，本次活动为参与直播互动的网友们准备了精美礼品，现在IT之家将此次活动的中奖结果进行公示。

本次发布会，IT之家进行了全程图文和视频直播，奖品为斐讯智能路由器K2T、斐讯智能体脂秤S9、斐讯智能运动手环W3各一个。

• 直播互动有奖活动规则：

①在图文直播贴内发表评论留言，可说出你对斐讯新品的见解；

②关于中奖楼层的确认：截至6月9日00:00:00活动结束时，将以总楼层数乘以随机选取的百分比数值，结果四舍五入取整数后为中奖楼层。

• 奖品所对应的楼层百分比数字：斐讯智能路由器K2T（16.8%）、斐讯智能体脂秤S9（38.6%）、斐讯智能运动手环W3（68.1%）

• 活动补充解释说明：

1、回复内容含刷奖大量重复无意义发帖，恶意重复灌水、恶意攻击字眼、辱骂他人等情况，将取消获奖资格，获奖楼层则按原楼层数向后顺延一位。例如第7楼用户违规，则由第8楼用户获得奖品；

2、软媒公司员工，不参与任何软媒官方活动；

3、软媒公司拥有有本次活动的最终解释权。

截至6月9日0点活动结束时，《智型致美 领潮未来 - 2018斐讯夏季新品发布会直播》一文评论楼层数为1431楼，

▲截至6月9日0点活动结束时，活动楼层为1431楼。

中奖结果公示：

获奖楼层应该是1431×16.8%=240.408，1431×38.6%=552.366，1431×68.1%=974.511，四舍五入后即：

第240楼，用户昵称为流浪Viva（数字ID为1268121）的用户获奖，奖品为斐讯智能路由器K2T一台。

第552楼，用户昵称为小任性_ （数字ID为1681091）的用户获奖，奖品为斐讯智能体脂秤S9一台。

第975楼，用户昵称为传说不会破灭（数字ID为1214508）的用户获奖，奖品为斐讯智能运动手环W3一台。

IT之家温馨提醒：获奖用户需要点击IT之家网站/App“个人资料”进入“软媒用户中心”，尽快完善自己的收货地址、姓名、电话、QQ等信息，截止时间为2018年6月20日23:59:59，逾期视为放弃获奖资格。