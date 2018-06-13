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菜鸟将在迪拜建eHub，扩展全球物流基础设施

2018-6-13 17:55:45来源：TechWeb作者：锅巴责编：溪风/实习评论：

6月13日消息，菜鸟打造的国家智能物流骨干网迎来又一标志性项目。今天下午，菜鸟与全球最大的国际航空货运公司——阿联酋航空货运部SkyCargo联合宣布，将在迪拜机场建设一个辐射亚欧非三大陆的eHub（数字贸易中枢），帮助包裹在中东地区进行快速中转和分发。

这是国家智能物流骨干网从驱动中国到驱动全球的又一关键进展。上周，菜鸟刚刚宣布牵头建设香港eHub，总投资约120亿港元。

根据日前签署的合作备忘录，菜鸟与阿联酋航空货运部SkyCargo将通过迪拜管理中东及其他邻近地区的包裹运输，推动快速清关，优化仓储和最后1公里配送，帮助跨境包裹高效中转和交付。菜鸟计划在迪拜建设一个超级eHub，以便快速扩展全球物流基础设施。

菜鸟国际总经理关晓东表示，“作为连接亚洲、欧洲和北非的关键门户，迪拜有能力帮助菜鸟实现72小时全球交付的目标，这符合国家智能物流骨干网服务全球贸易和制造业升级的战略方向。”

此前，菜鸟搭建的全球航空运输网络已经与32家主要航空公司合作，航线达106条，日均飞行航班225班，可以飞抵全球40多个国家和地区，并通过合作伙伴网络服务224个国家和地区的消费者。首批6个eHub设立后，智能物流骨干网的全球航线将快速扩展。

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关键词：菜鸟物流

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