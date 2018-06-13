华为何刚：引领新移动影像未来

6月13日，2018年亚洲消费电子展（CES ASIA 2018）在上海隆重开幕，华为P20、Mate 10、Mate RS等旗舰系列以及智能家居、手机配件等产品悉数亮相展会，华为消费者业务手机产品线总裁何刚发表了题为《移动影像未来》的主题演讲，分享了移动影像的发展历史及未来发展趋势，华为应用人工智能和不断涌现的创新技术积极开拓影像未来的探索，并正式宣布“2018华为新影像大赛”的正式启动。

▲华为消费者业务手机产品线总裁何刚先生演讲

移动影像，连接人类和虚拟世界

“从65000年前原始人类的岩画，到5000年前古埃及人的壁画以及2000年前中国的书画艺术，再到179年前照相机的发明以及如今现代移动影像技术的发展”，何刚演讲一开始就首先回顾了影像技术的前世今生，并提出“影像技术的不断发展，其实都源自于人类对记录、创作和交流的不懈追求”的观点。

何刚大胆预言：“未来，技术进步将推动移动影像的革命性发展。全新的移动影像世界将打破记录形式的限制、打破影像内容的边界、打破呈现方式的约束以及打破交互体验的障碍，移动影像将无缝连接人类所处的真实世界和虚拟世界，提供前所未有的创新体验。”

紧接着，何刚专门阐述了预言背后的技术进步，从超透镜成像技术、光子成像技术、飞秒成像技术以及全息成像技术，不仅将逐渐打破传播设备的形式限制，还打破光学常识、视觉维度限制以及交互的边界，无所不在的移动影像将造就全息未来。

“面对未来，华为一直在准备，过去十年华为研发投入近4000亿，2017年全球研发投入排名第六，华为将用持续的研发投入引领影像技术的进步。”何刚表示。

创新技术，开拓移动影像未来

技术的发展是个循序渐进的过程，从最初创新的双摄技术，到徕卡色彩，再到P20 Pro强大的徕卡三摄，再从AI智慧影像到AI防抖手持夜景拍摄。

“我们非常欣喜的宣布，华为P20系列手机在上市2.5个月之后已经发货六百万台，全球同比增长81%，其中大中华地区同比增长63%，海外地区同比增长150%。

更值得一提的是，华为刚发布不久的“很吓人的技术”——GPU Turbo也再次亮相，通过在系统底层对传统的图形处理框架进行重构，实现了软硬件协同，使得GPU图形运算整体效率得到巨大提升，大幅提升了游戏体验。

何刚也在演讲中透露，华为Mate 10系列将成为首款支持GPU Turbo的华为手机，6月底将开启会员服务申请通道，并陆续启动版本推送该功能升级。

据介绍，华为其他系列手机在今年也将陆续升级GPU Turbo技术，七月是Mate RS、P20以及nova 2s系列，nova 3e、畅享8 Plus、麦芒6以及畅享7S将在八月得到升级，更多更早期的机型也被纳入了升级计划，Mate9、P10系列将在九、十月份分别得到升级。

新影像大赛，探索影像艺术的未来

现如今，智能手机已经成为人们记录影像的主要工具，不仅使移动影像迎来了爆发式的增长，同时也帮助每一位用户寻找到自我的提升和满足感。

何刚引用mylio.com的数据介绍，如今，毎一秒钟就有41000张照片被拍摄，有780支视频会被分享到微信朋友圈，预计2018年全年，人们将会拍下1.3兆张照片，手机拍照不仅仅是人们记录影像的工具，更是人们发现和创造美的全新方式。正是基于这个出发点，华为于2017年联合纽约国际摄影中心（简称ICP）发起新影像大赛，旨在激发人们的创作灵感，捕捉和分享生活中的美好瞬间。第一届大赛累计收到来自全球90多个国家、超过157000件参赛作品，已经成为了世界各地华为手机用户向全球公众展示作品的平台。

今年，何刚隆重宣布，华为将再次携手纽约国际摄影中心，正式启动“2018华为新影像大赛”，本年度赛事将于6月13日正式开始征集参赛作品，8月31日截止投稿，并将于9月下旬宣布所有获奖名单。

何刚介绍说，2018年华为新影像大赛在赛事组别设置上将分为六个小组，分别为：“夜之美”、“你好，生活”、“众生相”、“地理位置”、“时间线”，并邀请到世界知名的玛格南图片社摄影大师Alec Soth领衔的影像专家团对参赛作品进行评审。大赛共设有六个组别冠军，评审团将从六个组别冠军中选出一位大奖得主即大赛总冠军，总冠军将获得高达20000美元的新影像奖金，用于支持其后续为期一年的新影像主题创作；组别冠军将获得华为P20 Pro和华为MateBook X Pro各一部，除此之外，大赛还设有50名优胜奖，奖励华为P20 Pro一部，以此鼓励获奖者未来继续用华为手机更好地创作和分享。

“华为始终致力于持续提升手机拍照功能模块的光学性能和成像质量，而新影像大赛正是与华为手机用户共同探索下一代智能手机影像可能性的最佳平台。”何刚最后总结道。