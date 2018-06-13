为了直播球赛，你知道西甲有哪些黑科技吗？

在2018年里，足球、世界杯一定是热门关键词。在2018亚洲电子消费展举办期间，西甲（La Liga，西班牙甲级联赛）为了告诉球迷在直播球赛上做了多少努力，展示了Skycam、True View 360°、Mediacoach一系列用于球赛直播、赛事分析的先进技术。

在近几年，4K HDR已经成为了一种风潮，西甲为了打造4K HDR球赛直播，在球场上安装了至少20台HDR摄像机。这些摄像机拍摄的图像经过处理后，能输出色彩深度达到了12bit、覆盖10000尼特亮度范围的HDR视频。在旧赛季里，西甲会在每个比赛日的两场重头比赛中进行4K HDR直播，在即将到来的2018/19赛季会进一步增加4K HDR赛事直播，日益常态化。

4K HDR只是西甲提升直播效果一部分，它还在全球范围内率先使用了“蜘蛛”摄像机Skycam。“蜘蛛”摄像机是三维飞猫摄像机俗称，它利用钢缆固定在距离球场21米的高空，并通过钢缆进行快速运动，以俯视角度拍摄球赛。西甲所用的Skycam基于4/3英寸系统，带有一枚14倍变焦镜头，即可拍摄大范围画面，又可将镜头对准少数球员，最大可覆盖7000平方米拍摄范围，拍摄视频使用光纤传输出去。目前，西甲已将Skycam永久固定在八个体育场内，在下一个赛季应用至其他三个体育场中。

Skycam

无论是4K HDR直播还是Skycam都是提升画面效果的技术，但Intel True View完全不同，它能将球赛直播画面变成游戏画面。为实现True View技术，西甲在球场上环绕安装了38个固定位置的摄像头，在比赛开始后38个摄像头会同步拍摄，并传输到后方服务器进行处理。在服务器进行一系列复杂运算后，True View技术能计算出每一个球员的跑步速度，实时显示在直播画面中的每一个球员头顶上，或是传球路径，就像是玩足球游戏一样。

为了让屏幕前的观众更清楚球场实况，True View新增了“激光墙”（The Laser Wall）和“球员”视角（Be The Player）的功能，前者是一个只存在于电视直播画面的虚拟墙，只有在裁判判罚越位时才会呈现出来，它能帮助观众清晰了解到球员是否越位，在什么时刻越位。“球员”视角能让观众以球员第一视角观看球赛，带给球迷从所未有的观影体验。

采用Intel True View技术后的画面，传球路径被连接起来

在当下，西甲是全球唯一应用了英特尔True View技术的联赛，该技术已应用在诺坎普球场（巴塞罗那足球俱乐部主场）、圣地亚哥伯纳乌球场（皇家马德里足球俱乐部主场）、万达大都会球场（马德里竞技足球俱乐部主场）和拉蒙·桑切斯·皮斯胡安球场（塞维利亚足球俱乐部主）。在未来，还将安装在圣马美斯球场（毕尔巴鄂足球俱乐部）和梅斯塔拉球场（瓦伦西亚足球俱乐部）。

True View用摄像头

得益于True View应用，让Mediacoach变得更为实用、强大。Mediacoach是一个由Mediapro团队开发的数据分析及可视觉化工具，它能从True View中获取球员的位置、间距、运动速度一系列数据，以不同角度重看比赛，并通过这些数据分析比赛情况，指导球队训练。而且Mediacoach效率非常高，在球赛结束后10分钟即可生成该场比赛的数据、视频，生成的数据、视频将向所有西甲旗下俱乐部公开，帮助强者改善不足，弱者提升水平。

Mediacoach画面，可在电脑、iPad等平台上显示

除了前文所提及技术外，西甲还是目前唯一在直播提供3D图像的足球联赛，并尝试通过VR改变球赛观影体验。在年12月的西班牙国家德比大赛中，西甲使用了一套包含两台360º摄像机和四台180º摄像机的设备记录了比赛全程，在CESA2018期间，西甲实用了三星Gear VR设备重现这场比赛。

四年一度世界杯无疑是全球焦点，大家会在上面演示新技术，但技术普及最终是由像西甲联赛等比赛实现。