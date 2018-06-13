《复仇者联盟3》全球票房影史第四，概念设计图释出

在上映48天后，《复仇者联盟3：无限战争》的全球票房已经突破了20亿美元，目前暂居影史第四。

排在前三位的分别是27.88亿美元票房的《阿凡达》、21.87亿美元票房的《泰坦尼克号》以及20.68亿美元票房的《星球大战：原力觉醒》。《复仇者联盟3》看来还是有可能冲击一下第三位的。

此外，参与了复联3概念设计的艺术家Sean Hargreaves分享了一些电影的概念原画，包括灭霸降临、美队、钢铁侠还有圆环形宇宙飞船等等，而这些场景都一一在电影里进行了精彩的还原。