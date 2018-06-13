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袁隆平团队与农村淘宝合作，将从亩产千斤到亩产一千美金

2018-6-13 19:01:21来源：网易科技作者：-责编：溪风/实习评论：

6月13日消息，阿里巴巴今日宣布，袁隆平领衔的青岛“海水稻”研发团队，与阿里巴巴农村淘宝达成合作，袁隆平“海水稻”团队将加入农村淘宝发起的亩产一千美金计划，而农村淘宝也将加入袁隆平“海水稻”团队袁米农业科技领衔的中国稻米食味与品质研究院，双方将在电商脱贫领域展开全面合作。

阿里巴巴董事局主席马云此前表示，“袁隆平先生把亩产做到一千斤，我们互联网技术，要争取把亩产做到一千美金。”（查看演讲全文）此次合作，也意味着互联网+农业进入到更深层次的协同。

袁隆平“海水稻”团队袁米农业科技CEO沈妍表示，双方合作已经进入实质性阶段，“海水稻”终端品牌“袁米”的种植和推广成为首个落地项目。后续，双方将共同创办“亩产一千美金”研究院、“中国稻米食味与品质研究院”，并启动多个维度的项目协作，并择机对外公布。

阿里巴巴集团副总裁、乡村事业部总经理王建勋说：“亩产一千美金计划通过整合阿里巴巴集团内部资源，在地域农产品标准化、品牌化、大数据、物流、金融等方面提供支持。

据了解，2018年3月，阿里巴巴升级农村淘宝兴农扶贫业务，并启动亩产一千美金计划，该计划将覆盖800个贫困县。目前，已在重庆、河南、贵州、湖北、四川、海南、安徽六个省一个直辖市的逾100个县域落地，覆盖超过6000万农村人口。

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关键词：阿里巴巴农村淘宝袁隆平

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