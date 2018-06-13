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英特尔2020年推出独立显卡，美媒：想成功难度很大

2018-6-13 19:01:48来源：新浪科技作者：星海责编：守一评论：

据美国媒体PCWorld报道，英特尔通过Twitter向外界证实称：“英特尔首款独立GPU将会在2020年推出。”

值得游戏玩家注意的是，英特尔没有说清GPU瞄准哪些市场，不过之前英特尔曾经证实过，说GPU既瞄准数据中心，也瞄准游戏PC。到底先从哪个市场下手，目前尚不清楚。

2017年11月，英特尔放出信号，对GPU再次开始重视，当时它从AMD挖来显卡高手拉加·库德里（Raja Koduri）。在显卡产业，库德里一直都是备受尊敬的领导者，很少有人想到英特尔会在3年之内就拿出有形产品。

分析师瑞安·乔舒亚（Ryan Shrout）认为，英特尔在2020年之前推出独立GPU，与AMD Radeon、英伟达GeForce产品竞争，这一计划相当“激进”。乔舒亚认为，英特尔产品的性能与效率必须与AMD、英伟达处在同一等级，或者说，差距至少要控制在20%的范围之内。

乔舒亚对英特尔计划保持怀疑，性能与效率达到一定水平只是第一步，还要围绕新硬件建立并巩固必要的软件生态系统和工具，对于任何公司来说都是一项艰巨的任务，即使是硅谷巨头都难以做到。在2020年我们看到产品并深入评估之前，英伟达和AMD仍然会是领导者。

之前英特尔也曾进入独立显卡市场。2009年，英特尔推出Larrabee，原本准备在2010年上架销售，但是没有实现。该项目孕育了Knights Landing显卡，用于数据中心。

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关键词：英特尔显卡

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