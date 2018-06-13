互联网金融协会：避免用“保本”等词误导消费者

IT之家6月13日消息 今日中国互联网金融协会举办《互联网金融从业机构营销和宣传活动自律公约》（下称《公约》）签约仪式。《公约》明确，互联网金融从业机构应避免使用“保本”“无风险”“保收益”等用语或近义词误导互联网金融消费者。

据了解，《公约》适用于互联网金融从业机构通过一定媒介和形式直接或者间接地推介自身品牌、推销自己所经营的互联网金融产品、服务等营销和宣传活动，法律法规另有规定的除外。

根据《公约》，从业机构应避免使用绝对化用语，避免使用“保本”“无风险”“保收益”等用语或近义词误导互联网金融消费者，不得对投资理财类产品的收益、安全性等情况进行虚假或误导表述，不得对有投资回报预期的产品及服务的未来效果、收益或者与其相关的情况作出保证性承诺，法律法规、监管政策另有规定或符合与该业务有不可分离的内在属性的除外。

《公约》提出，从业机构开展营销和宣传活动时，应将向借款人收取的综合资金成本统一折算为年化形式，全面、公开披露各项贷款条件以及逾期处理等信息，向互联网金融消费者提示相关风险。《公约》强调，从业机构不得以任何宣传和营销活动的方式诱致借款人过度举债，致使借款人陷入债务陷阱。

签约仪式上，包括平安集团、腾讯、京东金融等行业龙头在内的多家机构签署了《公约》。