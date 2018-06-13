“非洲手机之王”传音借壳上市失败，去年出货量达1.2亿

IT之家6月13日消息 有“非洲手机之王”的传音公司计划以借壳上市的方式登陆A股以失败告终。新界泵业集团股份有限公司（新界泵业，002532）6月12日晚间公告称，因交易各方未能就交易方案的重要条款达成一致意见，公司决定终止筹划本次重组事项。此前3月1日，新界泵业公告称，拟通过资产置换及发行股份购买资产的方式，收购深圳传音控股股份有限公司（以下简称“传音控股”）的控制权。

传音控股在国内用户中的知名度并不算高，原因是传音不在国内销售手机，该厂商由原波导手机海外市场团队创立，主业放在了非洲市场，销售的也主要是功能型手机。

据之前第三方市场调查公司IHS中国研究总监王阳的爆料，传音2017年的手机出货量高达1.2亿台，其中占主要数量的是功能机，达9000万台，智能机则超过3500万台，继续蝉联非洲大陆手机销量榜第一，超过三星等品牌。

传音控股的官网称，传音是一家致力于为全球新兴市场国家提供当地消费者最喜爱的移动通信产品以及移动互联网服务的公司，旗下拥有新兴市场著名手机领导手机品牌TECNO、itel、Infinix和Spice。经过10余年的发展，传音现已成为手机行业的中坚力量，在撒哈拉以南的非洲国家市场份额超过40%。自成立以来，传音共在全球销售了超过2.46亿台双卡手机。