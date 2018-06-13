大公司在emoji上的小动作

Google I/O 2018的大会上，谷歌CEO Pichai说的第一件事不是Android，也不是人工智能，而是修改了一个emoji表情。这源自网友对「汉堡」表情的吐槽，看似一个不起眼的地方，让所有人都满意是非常难的。其实不光是Google，苹果、微软都被各种奇葩的吐槽折腾得够呛。



最新的Emoji 11.0刚刚在6月5日公布，数量已经有2823个，而今天的emoji和之前相比不光是数量有增加，形态上也出现了很多变化。之前的人物只有默认一种肤色，现在增加了更多有色人种；「步枪」表情没了，「手枪」表情现在都变成了水枪；「情侣」和「父母」的表情不再局限于男女；关于「汉堡」表情中芝士、生菜、肉饼如何摆放的问题，更是引起了一场大讨论。

为什么小小的emoji表情会让这些大公司如此重视？看看你的微博、微信就知道了，emoji已经是生活中必不可少的表达方式，对emoji表情的在乎，其实也是在表达对用户的重视。我们今天就来盘点一下，这些大公司在emoji上都做过哪些改动。

人物👱

和人相关的emoji表情，进化路径就是不断变得包容。之前的各种男人、女人、职业人物都只有默认一种，有的人开始呼吁增加更多的选项，比如有色人种。苹果在iOS 8.3中加入了大量不同肤色的人物表情，不过这也没让所有人满意。有的人认为这会让表情的指代更有针对性，会被用于种族歧视。

emoji中的「父母」和「情侣」表情一直是一男一女的组合，不过随着社会对同性恋的认同加深，这显然也变得不够用。在iOS 11.1中，苹果加入了几个性别中立的表情，并且适用于各种肤色。Google也在最新的Android P中也加入了各种性别组合的「家庭」和「情侣」表情。

类似的，还有人说emoji里没有红色头发的人。在最新的emoji标准中，这些全都被满足了，甚至还分直发和卷发。

手枪🔫

提供更多的人物表情可以说是一种政治正确，但类似的「手枪」表情却走向了另一个极端。美国的枪击案一直是个敏感的话题，于是在过去的几年中，emoji中和枪相关的表情都进行了删改。2016年，苹果率先取消掉了「步枪」表情，后来「手枪」表情也被改成了「水枪」，然后WhatsApp、三星、Twitter、Google、微软都开始跟进，统一了这个标准。

这种做法和增加肤色、性别选项刚好相反，是直接删掉了其他选项，只留「水枪」。比较讽刺的是，「步枪」表情原本是在奥运会运动项目里的。现在，你在emoji里面已经找不到手枪了，只有绿色的玩具水枪替代。

吸烟🚬

和「手枪」表情类似，国内的「吸烟」表情也经历了整改。2017年9月，微博将「酷」表情中的香烟拿掉，只留一个歪嘴笑的「酷」表情，北京控烟协会表示了支持，并说吸烟的表情一点都不酷。

▲图片来源：@控烟集结号

2017年11月，QQ表情里那个经典的绿帽大兵口中也没有了雪茄，而改成了叼着一片绿叶。据说是因为北京控烟协会给腾讯写信，表示「悠闲」表情里不应该是吸烟行为，建议更改。不过微信里的「悠闲」表情目前并没有更改。

关于这件事的看法也是众说纷坛，有人表示支持，认为这会引导良好的社会风气，也有人表示太小题大做，解决不了根本问题。

食物🍔

关于「汉堡」表情的争论来自一个网友的吐槽，他表示Google的「汉堡」表情设计有问题，芝士不应该是在肉饼下面，然后大家纷纷开始检查其他家的「汉堡」表情有没有错，汉堡王、麦当劳、肯德基这些「当事人」也开始参与讨论。最后，谷歌CEO Pichai表了态，表示会尽快解决这个问题。在Google I/O 2018的大会上，Pichai上台说的第一件事就是解决了这个bug。

其实emoji里面设计不合理的地方可不止「汉堡」表情，有人发现 Android的「啤酒」表情泡沫是浮在杯子上的，而啤酒只有半杯......目前Android已经修复了这个问题。

最新的Android P中还有一个改动，就是把「沙拉」表情里的鸡蛋去掉了，据说这是为了表达对素食主义者的宽容和友好。

你对这些emoji表情的改动满意吗？我想答案应该是各种各样的。emoji原本只是一种有趣的表情符号，流行起来之后才受到各种「指手画脚」。emoji表情未来的方向肯定是越来越「通用」，但这并不意味着就要接受各种指责，改来改去。换个方向思考，我们在某些情境下是不使用emoji的，比如讨论严肃话题、正经辩论的时候。emoji表情多用于日常沟通、调侃、吐槽，在日常生活中表达自我情绪。把emoji表情中原本不带感情倾向的通用表达当做是「歧视」，或者太过较真它的真实性，其实是没有必要的。

emoji变得越来越流行，当然要考虑更多人的体验，但它终究只是一种符号，类似语言，是一种工具，如何表达取决于使用者的用法。在定义每个emoji时，只要保证通用性就可以了。比如最经典的「喜极而泣」表情，也就是😂「笑哭」，被牛津词典选为了年度词汇，然而在青少年、中老年的用户中，它代表着完全不同的含义。

我想，这正是emoji独特的魅力所在：开放、包容。