风口概念不敌零售规律：无人货架的集体逃亡

6月11日，猩便利宣布获得蚂蚁金服战略投资。果小美紧随其后，次日宣布了融资进展。不过，两笔融资均无具体金额。

这些消息如同水滴，在多个行业群中泛起涟漪。

从业者不断在QQ群中发问：“他们不是撤店了吗？”“洗牌期结束了？”“看来这行业还得靠巨头扶持”……

据新浪科技不完全统计，自去年7月份到今年年初，无人货架行业涌入了至少40名玩家，瓜分了50亿元的融资。这一融资额度“比肩”共享单车：在鼎盛时期，5个月的融资额也不过45亿元。

资本的疯狂追逐让无人货架企业爆棚式增长。当时，几乎所有的企业在对外宣传中，均以“将布局百万货架”、“日均交易额将达百万量级”、“将覆盖XX城”等量化数字来博得舆论眼球。

然而，风云突变，企业的预期与现实却大相径庭。

自今年年初以来，猩便利、果小美、七只考拉等被负面消息缠身：大规模裁员、融资失败、整城撤店甚至企业倒闭……

资本开始变得异常理性。

让他们趋之若鹜的是，在线上流量红利见顶时，无人货架是以低廉的价格获取线下流量的最佳途径。

不过事实却证明，在“快跑烧钱”的路上，恶性竞争、高损耗率、供应链缺陷等弊端不断涌现，采购、仓储、物流、配送等环节的配合度显得尤为重要，其整体运营难度甚至超过了造车、铺车的共享单车。

“无人货架从本质上是零售生意，大家不会烧钱去铺供应链”，一位参与过无人货架的投资方告诉新浪科技，一方面，除去竞争外，线下点位的费用正在上涨，很多企业的商业拓展能力遇到瓶颈。另一方面，为了保护用户体验，就必须完善供应链，但这一过程时间太长，不符合资本短期求利的预期，资本不会持续“输血”，所以企业必须转型或拓展新业务，“业内对转型的预期是半年，转型不成就只能等死”。

危机四伏

时至今日，前果小美BD（商务拓展）冯健对入职时的场景仍记忆犹新。

“我们那批人都来自饿了么，看中的是对BD激励政策，还有期权”，冯健说，入职期间正赶上果小美融资，公司对外宣称要铺设100万个货架，这让BD们兴奋不已，更多点位意味着更多收入。

冯健向新浪科技透露，当时果小美给出的底薪是5000元，薪水要低于饿了么，但提成可观且呈阶梯式增长，“点位数量以20个、40个、60个划分，分别对应提成底线是200元、400元、800元”。

一般情况下，配合果小美在当地的优惠福利，多数人的点位数量都可达到40个以上，收入约在2.5万元左右，部分地区的BD薪资高达5万元。

高薪大概维持了3个月。

今年年初，冯健的薪酬开始下调，同时，部分点位开始出现缺货现象。

“规定是一两天一补，但有时要拖到一周”，冯健透露，春节过后，公司内部开始对供应链问题产生争执，BD在前方疯狂推进，后方供应链却拖了后腿，“补货量也开始减少了，苗头不对！”

这反映了无人货架模式的弊端。

据悉，果小美的供货商是中商惠民，因采购数量有限，导致果小美在合作关系上缺乏话语权和议价空间，结算方式也为现款现货。若资金不到位，则意味着合作失败。

不仅如此，无人货架行业的竞争手段十分低俗，因缺乏监管，BD间偷拿货物的案例屡见不鲜，“还听说有人冒充我们的员工，直接把货架从办公室拿走了”，冯健说道。

据媒体报道，今年4月，果小美在北上杭等地的部分业务停滞，仓库亦被清空，裁员数量达到了2000人。

冯健在这轮裁员风波中选择离开，但仍愿相信无人货架的风口。他先后向每日优鲜便利购、猩便利和七只考拉投过简历，虽有“回音”，但薪资及提成都远不及鼎盛时期的果小美，甚至不及其他行业的BD业务，“这才火了半年多，难道这个行业要凉了？”

冯健在果小美的经历绝非个例。无人货架企业七只考拉、猩便利等，均被曝出过裁员消息：今年1月，猩便利在南京、杭州、苏州等二线城市的物流人员均被裁出；今年5月，七只考拉传出“90%的网点都已撤柜”……

频现弊端

冯健所提及的供应链缺陷，只是无人货架的弊端之一。恶性竞争不断，点位费用增高等都是企业前进路上的“绊脚石”。

一位在上海从事物流的人士告诉新浪科技，一般情况下，一个地区每车每天要前往4~6个便利店补货，期间会重返仓库一次，日收入约为500元。但由于无人货架企业的布局十分分散，在同一站点的停留时间往往是传统便利店的两三倍，导致效率明显降低。同时，单一企业未达到规模化，尚不存在边际效益降低成本，反而因企业众多，运输的成本在水涨船高，目前日收入已上涨了150元。

与之相对的是，写字楼、小区、停车场、电影院等人流密集的场所，点位费用也在提升。

“以前一个货架进楼是400元，现在要700元”，一位无人货架从业者告诉新浪科技，在北京部分商区，物业开始增收管理费。原因在于部分企业倒闭后，无人货架无人处理，物业额外承担了清理工作，所以进楼费用相应上升。同样，随着各家企业涌入，不同商圈也增设了多项条款，例如北京的万达影院，要求补货频率必须达到每日一次，这对运营能力和商业拓展能力都是不小的考验。

除模式弊端外，用户对无人货架的态度褒贬不一。

新浪科技近日走访了国贸商圈的几处无人货架，除便捷性外，货架商品主要存在三方面问题：

第一，供货效率低。无人货架上，单一食品的数量约在3~5个，部分商品上午开始断货，直至次日或第三日才能补货，间隔过长。

第二，搭配不合理。例如货架上的奶制品，多为进口奶，且均在8元以上，过高的单价降低了员工的购买欲望。此外，部分货架上堆满了盒装泡面，因气味大导致长期无人购买。

第三，增管理成本。国贸物业管理部人员称，无人货架上售卖的零食产生了大量碎屑，增加了清扫成本，对此还特意开过内部会议，决定减少无人货架的进驻。

转型自救

赛道趋冷，行业震荡。正如上述资方人士所言，资本不会烧钱去铺供应链，不转型只能等死。

如今，猩便利、果小美等第一阶梯玩家纷纷开展“自救”，同时在试图撕掉“无人货架”的标签。

头部玩家在转型中存在差异化，主要体现在三方面：

第一，产品类别。无人货架企业已不甘于单一售卖商品，而是向冷柜、热柜、鲜食等领域纵向扩展。

第二，产业形态。不再局限于货架，而是横向发展到无人智能货柜甚至便利店。

第三，场景迁移。更多的货架或智能货柜走出了办公室，向中高端社区深耕。

从猩便利最近的融资便可看出端倪。

猩便利方面称，这笔资金将用于新型智能设备“猩+”的生产和推广，以及后续进一步的平台、技术开发投入。除了资金之外，在货柜和服务升级上，蚂蚁金服将为猩便利提供了包括生物识别技术、信用消费体系等技术支持。

实际上，“猩+”智能柜采取的是封闭结构，这与无人货架存在本质区别，这或许意味着企业的彻底转型。

同时，果小美也在求变，开始延伸到线上社交拼团等全应用场景的新零售升级版业务。

行业内的一些小玩家甚至棋出险招。例如A轮融资的友盒便利，在裁员的同时开始筹备区块链，号称要转型为新零售第一链。

但是，转型不意味着放弃，无人货架模式仍需完善。

在业内人士看来，点位数量已不再重要，点位质量以及企业的精细化运营水平应是未来的主攻方向，“零售生意，如果服务差体验差，再多的点位都没有意义”。

结语：半年关乎生死

从目前来看，居高不下的货损和盘亏是导致无人货架模式衰败的主要原因。

显然，再凭借铺点竞争已难以生存，真正的“续命丹药”，还是靠企业的自我造血。同时，零售本质上要依靠规模经济，点位数不够会导致补货成本居高不下，所以在供应链上仍需完善。更重要的是，销售数据要与特定人群相匹配，有效配货并降低物流成本。

但是从今年开始，阿里、京东、苏宁、顺丰等均在零售上不断加码。不久前，京东到家宣布与达达合作，补货成本将大大降低。同时，苏宁也宣布今年在北京开设600家小店，要成为北京市场上最大的便利店企业。

可以预见的是，随着巨头的纷纷入局，半年内零售市场将呈现基本稳定的格局，这也是决定无人货架企业生死和地位的关键时期。