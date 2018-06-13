飞行模式发明者李昌竹：徕卡品牌的风格、DNA与华为非常像

IT之家6月13日消息 今天下午，华为在CES上举行了移动影像未来的主题演讲，演讲结束之后，倡导和发起华为新影像大赛新影像的李昌竹先生接受了媒体的采访。

李昌竹是手机飞行模式的发明者，现在是华为手机产品线副总裁，也是负责战略规划和管理的部长。

有媒体向李昌竹是问到，华为很吓人的技术GPU Turbo，它之前主要还宣传在游戏上，那它对影像、摄影、图片的处理上，有没有什么帮助？

李昌竹表示，目前GPU Turbo主要是着眼于提升用户协同方式，提高GPU的效率，我们的GPU在图像重现、在图像后处理上都会用到GPU，包括AI、VR的体验，当然也包括动态的重现，视频的重现方面，都会有比较大的提升，不仅仅在游戏上。只是因为在游戏的体验大家感受比较直观。

李昌竹

另有媒体问到，GPU Turbo技术当时立项目的时候，谁拍的板，主要推动的部分，研发的周期是多长时间，在研发过程中遇到的挑战是什么。



李昌竹：做GPU Turbo技术的是我们的软件工程部门，在他们那儿有很多的黑科技，我们有一个标准，提升用户的体验，这也是最重要的标准。这个标准下面，你既要领先，又不能耗费太多的电量，还要看这个功能在哪些场景上可以给用户带来感知的价值，或者体验的提升，这是我们判断的标准。实际上在这个标准下面，负责硬件技术的部门，负责软件的部门，负责云和服务的部门，他们自己都有权决策和把握技术的预言和研究，所以我不知道从什么时候开始做，我就知道做好了效果不错，把余总（余承东）吓了一跳，所以有这么一个说法。

针对媒体提问的手机上的像素跟变焦哪个更重要一点问题时，李昌竹表示，变焦和像素都重要。在可预期的未来的产品设计里，还是一个折中，有时候我要用像素换变焦，有时候我要获得大的提升的话，有可能做像素，像P20 Pro，将三倍的变焦直接做进去，甚至更高。

为什么选择和徕卡合作，未来可能会选择跟其他日系厂商合作吗？



李昌竹回应，徕卡企业的风格、DNA跟华为非常像——做最好品质的东西，一定要保证质量。我们的产品观和价值观是一致的，此外，从光学设计、影像品质上面，放眼世界最好的就是徕卡，我要合作肯定是最好的合作，而且合作是排他的。

此外，李昌竹透露，十月份新的Mate就出来了，那上面会给大家更多的惊喜，我们在这影像、多媒体是我们重点投入的方向。

值得一提的是，采访最后，有媒体问到，华为是如何考虑可升降式的摄像头的，李昌竹说到，我们关于全面屏也在考虑，但是我们胆子不够大。升降摄像头还没有，那种会有很多的方案，有的难度大一点，有的小一点，我们还是会综合考虑他的安全性、稳定性、效果、还有用户体验。