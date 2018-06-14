康卡斯特650亿美元竞购21世纪福克斯，比迪士尼高19%

北京时间6月14日凌晨消息，本周三，美国有线电视和电信运营商巨头康卡斯特（Comcast）宣布以650亿美元的价格竞价收购21世纪福克斯，目前迪士尼正在与福克斯进行收购谈判。

康卡斯特的出价比迪士尼高19%，康卡斯特欲以35美元每股的现金形式收购21世纪福克斯。

随着越来越多的消费者转向类似Netflix这样的互联网视频服务而更少的收看有线电视，收购福克斯对于康卡斯特来说具有战略意义，这将提升该公司的竞争力和国际影响力。

在写给福克斯董事会成员和默多克家族成员的一封信中，康卡斯特首席执行官布莱恩·罗伯茨（Brian Roberts）说：“我们对福克斯决定与迪士尼进行收购谈判的做法表示遗憾，即使我们的出价要明显高于迪士尼。我们很高兴地给出一个新的、全现金形式的收购邀约，以解决福克斯董事会对于上次收购邀约的疑虑。”

据知情人士透露，康卡斯特计划用现金形式，并且高于迪士尼提出的价格来竞价收购福克斯。康卡斯特认为使用现金更合适，因为市场允许一家拥有强劲现金流的运营商公司比一家类似迪士尼这样的媒体公司具备更高的杠杆比率。

本周二，美国联邦地区法院法官批准AT&T收购时代华纳，康卡斯特才做出此次竞价决定。美国司法部曾向法院起诉，称AT&T收购时代华纳案可能导致垄断，然而法院拒绝了政府的诉讼，认为该交易案合法。AT&T的胜利将激起美国电信和媒体行业的一波收购潮。

去年12月份，迪士尼同意用股票的形式，以524亿美元收购21世纪福克斯的大部分资产。该交易的内容包括福克斯的电影工作室、国家地理频道Nat Geo、亚洲付费电视运营商星空卫视、星空传媒、地区性体育频道、和持有的Sky、Hulu、及Endemol Shine Group的股份。

据知情人士透露，由于本周二法院批准AT&T收购时代华纳，所以康卡斯特对政府批准其收购福克斯充满信心。消息称，康卡斯特预计将卖掉福克斯旗下的地区性体育频道和持有的在线流媒体视频服务Hulu的股份。不过也有可能保留一部分Hulu的股份，目前康卡斯特、福克斯、和迪士尼各持有30%的Hulu股份，另外10%由时代华纳持有。

在如今的美国媒体行业，像康卡斯特这样的有线电视和电信运营商巨头们都在拓展媒体业务，以生产在其电视网络中传播的内容。美国第三大传媒公司维亚康姆集团（Viacom）和三大全国性商业广播电视网之一的哥伦比亚广播公司（CBS）也正在考虑进行收购交易，这将使拥有派拉蒙电影工作室（Paramount Pictures）的维亚康姆与拥有网络和大量电视台资源的CBS联姻。