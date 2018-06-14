马斯克新购入7.25万股特斯拉股票：持股比例增至19%

据CNBC网站北京时间6月14日报道，来自美国证券交易委员会（SEC）的一份监管文件显示，在过去两天时间里，电动汽车厂商特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）刚刚购买了72,500股自家公司股票，当时特斯拉股价在342美元至347美元之间，购买金额总计约为2490万美元。截至目前，马斯克持有特斯拉的股份比例达到了19%

尽管当前市场上对特斯拉持怀疑论者大有人在，但马斯克仍在不断以现金方式购买这家电动汽车制造商的股份。早在今年5月初，马斯克就购买了3.3万股、价值约1000万美元的特斯拉股票，当时特斯拉股价仅略低于300美元。

马斯克是特斯拉的最大股东，目前他持有大约3,370万股特斯拉股票，约占该公司所有已发行股票的19%。特斯拉拒绝就SEC文件披露的上述内容发表评论。

在特斯拉宣布将裁员约9%、涉及4.6万名员工消息后不久，马斯克做出了再次购入自家股票这一决定。当前，特斯拉因Model 3轿车多次经历上市延期以及经常性陷入生产困境而饱受诟病，不过该公司正在努力提高生产效率和盈利能力。

特斯拉仍在以数十亿美元的规模投入大量资金持续“烧钱”，并在多个领域面临挑战，包括劳资纠纷、高管离职以及其自动驾驶辅助系统Autopilot在一些受到广泛关注的交通事故中接受安全调查。

尽管马斯克对特斯拉抱有十分信心，但根据金融分析公司S3 Partners提供的数据显示，特斯拉是美股当中最被做空的股票，该股的空头仓位达到了128.2亿美元，占其全部流通股的22%。相比之下，苹果是美国第二大被做空股票，亚马逊第三，Netflix列第四。

但S3 Partners的数据显示，自6月1日以来，特斯拉股价已上涨18%，卖空者损失约20亿美元。尽管如此，美国空头基金Kynikos Associates的吉姆·查诺斯(Jim Chanos)等做空者仍认为，特斯拉在实现盈利方面存在一些根本性问题。“特斯拉面临的根本问题是，它们所制造的汽车的毛利率不足以赚钱，”查诺斯在CNBC周三的“收市钟（Closing Bell）”栏目上表示。他补充说，随着越来越多的竞争对手开始涌现，特斯拉在汽车业务上赚钱的可能会更加困难。

特斯拉预计Model 3的利润率将在第二季度达到盈亏平衡，并在第三季度和第四季度实现盈利。特斯拉公司仍将汽车业务的长期毛利率目标定为25%。