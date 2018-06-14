谷歌、Uber激战地图市场：地图渐成数字体验新入口

据《连线》报道，在旧金山市区打开Uber应用，用户会发现它提供的服务远不止是打车。由于Uber最近收购了Jump Bikes，用户可以租赁自行车；拜Uber最近与创业公司Getaround达成合作关系所赐，用户可以租赁汽车。在Uber的一个测试版本中，如果用户打车到Caltrain火车站，应用就会显示该车站的列车时刻表。

这些小优化，是Uber由打车服务向全球物流平台转型计划的一部分。如果这一计划获得成功，未来有一天，每次当用户本人或用户希望把一个物体由一个地方运输到另外一个地方时，就会打开Uber应用。换句话说，用户将像使用谷歌地图应用那样使用Uber应用：找到周围地点、解决如何到达该地点的问题。

在扩大地图应用范围方面，Uber并不“孤单”：在手机上，地图应用成为新搜索框。与许多其他公司一样，Uber预计地图将成为人们融合数字生活和实际生活的途径：面向周围世界的实时搜索功能。但这意味着地图精细程度将大大增加。Uber产品部门负责人曼尼克·古普塔（ManikGupta）说，“细节和精确程度，是我们产品的核心。”加盟Uber前，古普塔在谷歌工作了逾7年时间，一直从事开发谷歌地图的工作。

搜索一直部分与位置有关：如果谷歌知道用户身处印第安纳州，在笔记本上输入“today’sweather”（今天的天气）时，用户才会获得有意义的结果。传统上，实际世界和数字世界是相互割裂的。当需要了解信息时用户使用搜索服务，需要到达某地点时使用地图。

现在，许多公司都在开发“解码”三维世界的地图。牙痛？在谷歌地图中输入“牙科诊所”；想知道波多黎各日大游行在哪里结束？打开Snap地图；需要快速到机场？打开Uber或Lyft应用。地图制作工具厂商Mapbox创始人埃里克·冈德森（Eric Gunderson）说，“对于搜索来说，地图是一张有力的帆。对于理解用户的位置和数据来说，它也是一张帆。”

随着地图成为我们许多数字化体验的大门，企业在竞相成为用户打开的第一款应用——与微软、雅虎与谷歌争夺搜索市场主导地位如出一辙。谷歌街景业务创始人、Lyft地图和市场部门负责人卢克·文森特（Luc Vincent）说，“每家公司都在竞相成为用户完成各种任务的入口。”现在，地图似乎将成为这样的入口。

即使一直在地图领域占有主导地位的谷歌，也预期到了这一转变。除谷歌地图应用外，谷歌还为其他公司在开发的地图服务提供技术。今年5月，谷歌将其地图业务更名为谷歌地图平台。谷歌在这次重组中将其18款开发者工具划分为3类，使它们更容易理解，引入了更清楚的价格结构。谷歌还开始推出针对不同行业的地图功能，例如游戏与打车。谷歌已经开始与Lyft合作测试其打车服务。谷歌是Lyft投资者。

虽然谷歌的地图工具，向希望为应用增添地图的公司提供最全面的选项，数家其他公司向开发者提供定位工具。荷兰地图技术公司Tom Tom把汽车厂商作为潜在客户群，为它们的导航系统提供技术，还有Here——2015年被多家德国汽车厂商收购的诺基亚地图业务部门。谷歌地图的一大竞争对手是Mapbox，其客户包括Snap、Instacart、Foursquare和The Weather Channel。Mapbox工具的价格远低于谷歌地图平台。Mapbox缺乏谷歌的一些功能，例如谷歌街景，但其他创业公司——例如瑞典创业公司Mapillary，在尝试通过众包创建与街景类似的服务。

Uber利用多家公司的服务创建自己的地图。从一开始，它就许可了谷歌、Tom Tom和Open Street Map等公司的定位服务。最近数年，Uber投资重金开发自家地图技术。自2015年以来，Uber先是收购了deCarter，而后向微软收购了部分必应地图资产，并收购了多家与地图有关的小型创业公司。在Uber内部，工程师在利用实际世界的数字图像改进ETA（估计到达时间）的精度。它还利用机器学习向乘客提供目的地预测，为司机提供更好的导航服务。在全球许多城市，Uber为汽车配备了专门相机，收集图像，更好地为乘客服务。

但是，如果Uber想成为交通和物流应用事实上的标准，它必须是最精确的：小到把用户定位到街道别一侧的错误，也可能会延长用户等待时间，使生意黄了。未来，这类挑战将越来越大。

能够更好地定位用户的公司，将上升到新世界秩序的顶端，没有人想被甩在后边。