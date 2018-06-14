员工离职亚马逊有奖励，但仅少数人愿意这样做

6月14日消息，据国外媒体报道，每年隆冬时节亚马逊运营中心的员工都会收到一份关于有偿离职(Pay-to-Quit)的计划。但亚马逊发言人日前表示，仅有少部分员工会接受这一计划。

据悉，接受有偿离职计划的员工根据自己为公司服务的年数获得离职报酬，工作第一年为2,000美元，每增加一年就增加1,000美元，直到达到5,000美元的上限。

该计划的标题是，“请不要接受这个提议”，亚马逊首席执行官杰夫·贝索斯(Jeff Bezos)在2014年致股东的一封信中如是写道。

该计划覆盖了在该公司运营中心工作的逾6000名亚马逊员工。亚马逊在图森将开设新运营中心有1500名员工。

亚马逊发言人劳伦·林奇(Lauren Lynch)称之为“一个我们希望他们从不接受的计划”。

“我们希望在亚马逊工作的人想要留在这里，”林奇在一封电子邮件中说，“我们的目标是鼓励人们花一点时间思考他们真正想要的东西，从长远来看，我们认为，呆在你不想呆的地方对我们的员工或公司来说并不健康。”

林奇表示，只有“小部分”亚马逊员工会接受这一离职计划，但亚马逊并未公布具体数字。林奇表示，此项计划适用于所有的全职员工。

贝佐斯在股东信中表示，该计划是效仿美国最大网上鞋城Zappos的做法，后者于2009年被亚马逊收购。