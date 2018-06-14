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外媒：奈飞是媒体产业滔天巨浪的“元凶”

2018-6-14 7:50:47来源：凤凰科技作者：霜叶责编：浮生评论：

据CNBC北京时间6月14日报道，媒体产业正陷入一片滔天巨浪中。

在法庭上战胜美国司法部后，AT&T将如愿以偿地以850亿美元收购时代华纳。默多克家族已经与迪士尼达成协议，将二十一世纪福克斯多数股权出售给后者。

康卡斯特计划以更高的出价从迪士尼手中横刀夺爱，它还以高于福克斯的出价竞购欧洲付费电视服务天空（Sky）61%的股权。这两起交易的总价值将达到1000亿美元。

维亚康姆和美国哥伦比亚广播公司在继续谋划并购。探索频道（Discovery）3月份完成了斥资146亿美元收购Scripps Networks的交易。Lionsgate去年12月完成了44亿美元收购Starz的交易。

过去2年，传统媒体公司的高管一直在洗牌。虽然不曾公开表态，但它们的CEO私下表示：付费电视服务——过去数十年来美国媒体生态链的命脉——正在失去生命力。

付费电视服务失去生命力的原因有很多：移动设备的竞争、视频游戏，甚至是互联网。

但大多数传统媒体公司的高管都一致认为，即使不是直接凶手，流媒体视频服务Netflix（奈飞）至少也是帮凶。Netflix曾以“干掉”DVD租赁巨头Blockbuster闻名遐迩，它的业务基于这样一种理念：通过互联网传输的流媒体视频服务将取代传统电视服务。

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关键词：奈飞Netflix

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