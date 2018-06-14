外媒看“头腾大战”：抖音短视频崛起，腾讯在追赶

6月14日消息，国外媒体Tech in Asia发布文章称，腾讯和今日头条的法律纠纷，凸显中国逐步升级的短视频争夺战。

以下是文章主要内容：

腾讯和今日头条正在开战。正当这两家公司最近几周卷入了一场法律纠纷之时，但它们争夺中国短视频应用市场的大战役也已然升温。

腾讯已经发力挑战在该市场迅速崛起的今日头条。目前该市场覆盖中国11亿移动互联网用户的三分之一。据估计，到2020年，该市场的消费者支出将达到55.4亿美元。

数据研究公司易观国际（Analysys）的数据显示，头条目前坐拥中国五款最受欢迎的短视频应用中的三款：抖音、西瓜和火山。

腾讯不甘落后。在“放弃”旗下首款短视频应用微视3年多以后，该公司今年4月重启微视。5月，该公司推出了它的第二款短视频应用“下饭视频”。

在此之前，腾讯只持有中国第一大短视频应用快手的股权。它是通过去年3月其领投的一轮3.5亿美元融资入股快手的。

尽管头条目前占据上风，但分析师们认为，在短视频市场仍在扩张的情况下，腾讯的发力布局还不算太晚。此外，腾讯在线上内容和社交媒体领域均占据着主导地位，这意味着它有机会重塑短视频行业。但这不会是一场轻松的战斗。

巨大的威胁

腾讯看到了短媒体媒介的巨大机遇。正如该公司的总裁刘炽平在公司2018年第一季度财报电话会议上所解释的，文字和照片内容的增长已经趋于停滞，媒体内容的未来在简短且方便观看的视频上。

腾讯的微视可让用户创建15秒的视频，加入各种效果，然后进行分享。这款应用已经成为该公司争取占据用户更多时间的最新武器。

新媒体数据分析公司新榜的联合创始人陈维宇也认同刘炽平的观点。他认为，成为主流的媒体格式将会是那些能够信息承载更加密集的媒体格式。在今年4月举行的北京全球移动互联网大会（GMIC）上，他向Tech in Asia表示，短视频的广泛流行“是这一规则的一种体现”。

腾讯一直在通过投资或收购公司来涉足不同的领域，它对快手的投资就是其中一个例子。但易观国际分析师马世聪向Tech in Asia解释说，短视频与腾讯的核心业务非常贴近，因此它可能更愿意亲自去做。

马世聪说“短视频应用有很强的社交元素，”并举例说明它们如何为在线表达和互动提供一种新的媒介。

▲腾讯的微视（左）和头条的抖音（右）

就拿抖音的情况来说吧。人们不只是狼吞虎咽地观看一段又一段有趣的视频，他们还会去创作内容和评论别人的作品。易观国际发布的2018年2月数据显示，用户每天花在这款应用上的时间为49分钟，另一些人也每天在西瓜和火山上分别花费86分钟和47分钟。

尽管已经有诸多强劲的玩家，中国的短视频市场仍然容得下新的竞争者。

“是的，腾讯投资了快手。但如果你看看快手提供的内容和用户体验类型，你会发现它只代表了一个细分市场。现有的短视频应用基本上都是针对年轻用户。例如，老年人并没有受到很好的服务。”马世聪指出。

这或许解释了为什么头条系的应用会如此流行。西瓜依赖于专业制作的长达五分钟的视频。抖音最初是一款15秒音乐视频应用，目标用户是城市里的时尚年轻人。火山的15秒视频也吸引了大量喜欢有趣内容的用户。

目前尚不清楚腾讯旗下的应用是否在开辟自己的细分市场。马世聪表示，到目前为止，微视在目标受众方面与抖音最为相似。下饭视频，顾名思义，它的1到5分钟短视频适合边吃饭边看。跟西瓜一样，它的内容主要来自于专业的创作者。

腾讯努力追赶

微视在用户获取策略上也跟抖音雷同。两款应用都花大手笔投放电视广告，并花钱邀请粉丝基础庞大的明星进驻。

不过，腾讯庞大的社交网络为微视带来一大优势。用户可以使用微信和QQ账号登录微视。大数据公司极光的数据显示，截至2018年3月，微信是中国最大的社交网络，移动用户渗透率高达86.4%。QQ以71.4%的移动用户渗透率名列第二，说明在上线19年以后，该产品的表现依然十分强劲。

最近，微信以保护用户隐私为由，禁止共享外部的视听链接，这可能会对头条系构成打击。也就是说，微信封杀头条系的所有视频应用，这促使头条诉诸法院，对腾讯提出反竞争指控。（另一方面，腾讯控诉头条严重侵犯了它的声誉。）

“被微信屏蔽，会破坏微信传送给外部应用的流量。这将会冲击各款头条系视频产品的广告收入。”业内人士指出，“作为下一步，头条可能将会强化其算法，以加深这些应用程序上的社交联系和用户粘性。”

头条没有立即回应Tech in Asia的置评请求。腾讯方面的回应是，微信也屏蔽了微视。

微视能够利用的另一个优势是，它的母公司拥有丰富的知识产权。腾讯在其第一季度财报中表示，将允许微视访问其“涵盖音乐、游戏、体育和综艺节目的正版数字内容库”。例如，用户可以在创作视频的时候使用腾讯的正版音乐。

根据国际唱片业协会2017年的一份报告，腾讯占领了中国70%以上的音乐流媒体市场。它也是目前全球收入最高的游戏公司。

易观国际的数据显示，微视目前拥有3.84亿月活跃用户，与抖音的用户规模相比仍然微不足道，但前者正在以75%的环比增长率快速扩张。抖音的这一增长率为36.2%。

多条战线

这场决斗的结果如何还得拭目以待。头条在其对腾讯的诉讼中提出9000万元人民币的经济损失赔偿，这两家公司在其它的领域也有一番激烈的争斗。

头条由算法驱动的新闻应用今日头条在2012年推出，很快便席卷全中国。2015年，腾讯作出跟进，也推出了名为“天天快报”的新闻应用。市场研究公司艾瑞咨询（iResearch）的数据显示，截至今年4月，今日头条是同类应用中规模最大的，每月活跃用户量达到2.12亿，高于天天快报的7960万。

头条在过去两年也一直在积极打造海外媒体帝国，已经与多家内容公司达成合作协议，其中包括Musical.ly、Buzzfeed和Flipagram。

早在2016年，《财经》杂志询问今日头条首席执行官张一鸣，如果腾讯和百度决定要在内容上大规模烧钱，挑战今日头条。这位当时33岁的企业家回答说：“陪着烧呗。只要你跑到最前面的话是可以做到的，核心是你要提高你的系统效率。”

据报道，头条在2017年的估值达到300亿美元。它是中国唯一一家没有公开宣布获得BAT（百度、阿里巴巴和腾讯）任意一家的投资的科技初创公司。