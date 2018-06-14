A站近千万账户遭泄露，黑客反而隔空叫嚣

6月13日凌晨，Acfun（以下简称为A站）发布公告称，网站受到了黑客的攻击，千万条用户的数据已经被泄露。本来互联网企业数据库被黑客攻破早已经是见怪不怪了，然而当天下午却发生了有趣的后续，A站泄露的数据既然已经被明码标价放在了暗网上，甚至有自称二次元爱好者的黑客“认领”这次事件。

根据A站的声明，如果你在2017年7月7日之后登陆过A站，那么就不在此次受影响的范围之内，因为当时他们升级了加密算法，在那之后登录过A站的用户账号都是严格加密的。所以如果你在2017年7月7日之前登录了A站，说明你已经在此次泄露的范围之内了，受影响的用户数量接近千万。

不过出于保险起见的考虑，还是建议大家修改密码，今天A站已经在各大渠道发布了公告，笔者也收到了官方发送的修改密码短信通知。

在公告末位，A站也直言已经搜集了相关证据并将报警，这是不是意味着攻击A站的黑客会低调一些呢？显然不会，今天下午，有人表示暗网有兜售A站用户账号数据的价目表，账户数量高达800万条，包含用户名、密码、绑定手机号等信息，定价仅为12000元，折合一块钱就能买800条。

除了A站数据之外，摩拜单车的数据也在同一个用户“agentK”手中，有70万条，标价7000元，agentK还表示仅接受比特币付款，这也是暗网交易的标准套路。最有趣的是，这个价目表是在3月8日发布的。

然后微博网友发现，agentK今天发帖称自己手上确实有A站的用户数据，并且威胁A站尽快和他联系，不然将会在后续公开大量用户数据，包括管理员账户。