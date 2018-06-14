苹果CEO库克：我在乔布斯眼中看到火花，不会竞选总统

北京时间6月14日早间消息，苹果CEO蒂姆·库克（Tim Cook）接受彭博社采访时谈及了之前为何加入苹果以及是否会竞选美国总统的问题。

库克甚至被问及他是否考虑过竞选美国总统，他回答道：“我对政治不感兴趣。我喜欢关注政策问题，但由于华盛顿的立法机构及其他部门之间存在功能紊乱，我认为从事现在的事情能够对世界产生更大的影响。你知道，你可能想当总统，但不会参选。所以可以把我排除了。”

库克还他提到了他从康柏跳槽苹果的经历。苹果当时规模相对较小，但他为什么会接受史蒂夫·乔布斯（Steve Jobs）的邀请？“史蒂夫当时回到苹果，他希望撤换当时的高管团队。我当时想，这就让我有机会跟整个行业的缔造者对话。”库克说，“史蒂夫周六晚上跟我见面，感觉只跟他谈了几分钟，我就决定了。我完全被震惊了。我从没在一个CEO眼中看到他眼中的那种火花。当所有人向右转时，他却向左转。他所做的事情与传统智慧不同。我觉得这很了不起。”

库克表示，当他接受那份工作时，朋友都觉得他疯了，因为康柏当时是世界顶尖电脑制造商。但他认为，这或许是他一生中最好的决策。

谈到分析师对季报的负面反应时，库克已经不再为此而烦恼。“我以前的确有点苦恼，现在已经不再苦恼了。我们经营苹果着眼的是长期，所以他们总是关心90天的销量令我颇感怪异。我们制定的都是着眼于几年的决策。我们希望明确的是，我们经营公司不是为了取悦那些想赚快钱的人，而是看重长期利益。”

而“股神”沃伦·巴菲特（Warren Buffett）额外买入7500万股苹果股票的行为也让库克颇为振奋，因为这位顶尖投资人也以眼光长远著称。