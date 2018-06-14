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2019年移动、电信固定宽带市场份额有望持平

2018-6-14 9:24:09来源：飞象网作者：源初责编：溪风/实习评论：

近日，有通信业内人士预测称，根据近年来固定宽带市场份额的变化趋势来看，到2019年，中国移动将凭借一直以来的稳定增长趋势，在固定宽带市场份额上会与中国电信持平。

根据中国信息通信研究院给出的数据显示，2018年一季度，电信、移动、联通的固定宽带用户分别达到1.59亿、1.24亿、7817万户，目前中国电信占比最高达到40%，中国移动占比达到31%，其它运营企业3680万户，约占9%。

但分别从2016、2017、2018年一季度的情况来看，中国移动从2016年固定宽带市场上的第三名，在2017年便反超联通，同时以每年5%以上的市场份额增长。反观中国电信的市场份额却呈现出缓慢下降的趋势。于是，便有通信业内人士预测，按此趋势发展，中国移动将在2019年追赶上中国电信，在固定宽带市场份额上两家运营商将呈现平起平坐的新格局。

另一方面，中国移动在3G+4G移动宽带领域依旧优势明显，截止2018年一季度，电信、移动、联通用户分别达到2.21亿、7.64亿、2.15亿户，中国移动占比高达64%，中国电信与中国联通的占比则基本持平。

据悉，在2017年底，中国移动固网宽带用户全年净增超过3506万户，2018年中国移动的固定宽带用户数预计将达到1.3亿户。中国电信方面也提出了2018年宽带新增25%的目标。

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关键词：宽带中国移动中国电信中国联通

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