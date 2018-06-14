2个月3座城市，滴滴外卖能干掉美团吗？

如果要评选中国互联网领域最具话题度的竞争，滴滴做外卖和美团做打车一定有一席之地。如果要用一个词总结这个竞争，那就是“没完了”。

先动手的是美团。

2017年2月，美团打车在南京试水上线。为了吸引司机，美团对司机抽成8%，低于滴滴20%的比例；2017年12月，美团点评正式成立出行事业部；同期在北京、上海、成都、杭州、福州、温州和厦门等城市开启报名；2018年1月，美团在上海和南京获得《网约车经营许可证》；两个月后，美团打车正式登陆上海，宣称“在3天里拿下当地网约车市场 1/3的份额”。

滴滴也进入了对方的商业腹地。今年4月后，滴滴外卖在两个月里进入三座城市：4月9日，滴滴外卖在餐饮业成熟、消费力强劲、互联网渗透率较高的无锡开城，宣布“当日订单达33.4万单，9天内就成为无锡市场份额第一的外卖平台”；6月1日，滴滴外卖进入南京；一周之内又下一城，宣布进入江苏泰州，与无锡、南京构建江苏铁三角布局。下一城是天府之国成都。

滴滴和美团都曾经历了各自所在的行业的血战，拥有强大的线下基因和地推能力。但要开展新业务还要面临新挑战。

对滴滴而言，做外卖是在出行的基础上融入服务的概念。它的优势在于：“大出行”战略版图上已兵齐将全，坐拥行业第一的位置、出行大数据和庞大的用户群，在算法技术上有丰富的积累；此外，滴滴资金充足，它曾创造中国互联网公司的融资记录，并在2017年底完成了新一轮40亿美元融资；再者，滴滴外卖此次先切入二三线城市，积累运营经验，体现出稳扎稳打的态势。

但外卖业务的食品环节、物流环节提出了新要求，其室内定位系统更是复杂。滴滴需要重新搭建外卖平台和配送调度平台。而从行业来看，外卖领域市场高度成熟，滴滴的竞争对手不仅有美团，还有自己曾经的投资对象饿了么。

据了解，滴滴的外卖业务年底前将铺至9个城市。目前滴滴在逐步建立架构，计划将外卖业务独立出来，以单独的App来承载更多品类和服务。

相比滴滴做外卖，美团做打车的进度稍缓。

于美团而言，用打车出行将餐饮、娱乐、酒店等各个场景串联起来，能够在内部偌大的业务版图上产生更多化学反应，从而完善自己的生态圈。

但网约车看似简单，实则技术、资金、运营、安全、服务、政策壁垒极高。因其占据道路等公共资源、涉及用户安全的特殊性，影响服务质量的因素也更加复杂。

目前网约车市场已较为成熟，美团打车、滴滴等打车软件的平台垫付、推荐上车地点、号码保护等功能都基本相似，几乎没有创新的空间。

美团打车初上线能拿到亮眼的成绩，最直接的原因是强劲的补贴力度：在上海站前2万名注册的司机可享受开站三个月内零抽成，2万名之后的注册司机美团收取8%的抽成，新用户首单补贴14元。这让用户和司机仿佛回到网约车大战初期——毕竟，美团自千团大战时期就谙熟“没有用户就用钱买”的学问。

问题在于，长远来看网约车能否留住用户的因素，首先是体验，其次才是价格。生活中常能见到同时打开美团和滴滴两个软件叫单，哪个先接单就取消另一个的乘客。美团尚未公开近期在上海网约车市场的数据，但PingWest品玩记者（微信公号wepingwest）采访了4位美团打车上海司机，得到的反馈是：进入5月份后美团打车订单相比前期有减少。

美团还需要面临政策监管的挑战。滴滴打车曾经面临的监管问题，它同样需要解决——在政策监管趋严的态势下，后者面临的甚至是更严格的的监管。网约车新政禁止网约车平台补贴大战，成都市监管部门则明确表态网约车平台“不得擅自对平台公司所属的网约车车辆及人员违规进行补贴，不得擅自举行促销优惠活动和开展不公平竞争，不得有不正当价格行为。”

据公开数据显示，2017年底滴滴用户数达4.5亿，市场占有率超过90%。在南京，美团打车的对手除了滴滴，还有首汽约车、易到、神州，以及曹操专车。

从开城节奏来看，美团打车进入南京和上海之间隔了一年多，目前迟迟没有透露下一城计划。美团打车要切走网约车更大市场，可能还有很长的路要走。

再回头看，我们已经很难说清楚美团点评是一家什么样的公司：在上海一单烧掉14元的补贴抢滴滴生意；10亿美元现金、17亿股份、接手10亿债务买下摩拜；上线小象生鲜等布局新零售；近期还传出将在港股上市的消息……这一系列动作背后，是美团的到店、到家、旅行和出行四大业务分别面临口碑、饿了么、携程、滴滴的竞争。

有分析师质疑，美团在没有建立稳固根据地、没有现金牛的情况下，深度涉足十几个行业，如同“在摊一张随时会崩裂的大饼”。美团这一系列布局背后，到底是有一条逻辑自洽的链条勾连，还是有通过构建生态谋求更高估值的嫌疑？

话说回来，不管双方战局如何，消费者的美好生活需要至少两个打车平台，我们欢迎搅局者。这场竞争也说明，在当下的互联网江湖，谁都无法建立持续的垄断，不管阿里、腾讯，还是滴滴、美团，无一例外。

本文授权转载自PingWest品玩，作者寒冰，点此查看原文。