外媒：有中国投资者热情参与，小米IPO会容易很多

据华尔街日报报道，有来自国内投资者的支持，小米的大规模IPO（首次公开招股）将会变得容易很多。

以下是内容翻译：

忘掉中国股票加入MSCI（摩根士丹利资本国际指数）吧：中国市场正在进行更大的开放——为了国内的科技巨头。

小米将成为第一家CDR（中国存托凭证）试点公司。该智能手机制造商计划通过IPO筹资100亿美元，其中可能会有一半的资金通过在上海发行存托凭证的形式筹集。CDR是中国设计的一种新的市场机制，旨在吸引大型科技公司在国内上市。小米的香港IPO仍将进行，该举一来可让它为海外扩张筹集资金，二来让现有的外国股东套现。

小米的目标估值约为750亿美元，看起来有些昂贵，该数字是其去年收益（不计一次性项目）的100倍以上。但在中国内地投资者的助力下，这笔交易将更容易达成。由于资本管制，大量现金被困在中国境内，除中国股市之外几乎没有什么投资选择。在中国A股市场，高估值已经司空见惯。

这对于像小米这样品牌认知度高的公司来说尤其如此。自上周五在上海挂牌上市以来，台湾iPhone组装商鸿海精密旗下子公司富士康工业互联网公司（FII）已经飙涨了74%。该公司现在的市值已经达到了740亿美元，已经超过了其在台湾上市的母公司（510亿美元），尽管它去年的营收仅为母公司的三分之一。另外，中国汽车电池领域的领军企业宁德时代在深圳上市仅两天就上涨了58%。高盛的数据显示，中国新上市股票上市一个月后的平均回报率高达200%。

还有一大批资金在等着抢购中国存托凭证。中国监管机构最近批准了六家领先的资产管理公司设立总规模达人民币3000亿元(合470亿美元)的CDR基金。

所有这些因素都可能会帮助小米甩掉麻烦：自IPO程序启动以来，该公司一直面临着严峻的估值问题，人们对其估值的预期已经大大低于最初预期的1000亿美元左右。这对于其他计划上市的中国独角兽公司来说也是一个好消息，其中包括马云的蚂蚁金服。在进行一轮规模达140亿美元的融资后，蚂蚁金服估值达到1500亿美元。对于中国科技股来说，家就是心之所在。