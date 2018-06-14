比特币去年为何暴涨？论文称多半因价格操纵

据国外媒体报道，美国当地时间周三发布的一项研究表明，2017年比特币价格飙涨中，至少有一半因素是因为使用另一种称为泰瑟(tether)的数字货币进行价格操纵所致。

得克萨斯大学金融学教授约翰·格里芬（John Griffin）发表了一篇长达66页的论文。其在文章中指出，在比特币下跌的关键时间节点，泰瑟被用于购买比特币，这有助于“稳定和操纵”比特币的价格。

格里芬表示，“总的来说，我研究的东西可能是非法的，而且有很多关于数字货币存在可疑问题的传言。”其曾为调查金融市场欺诈坚持了数十年。

这项研究表明，比特币去年出现的史无前例的飙涨可能不仅仅是投资者的热情，至少有一半因素是价格操纵。

格里芬在发现金融诈骗记录方面已经有数十年的经验。其与研究生阿明·沙姆斯（Amin Shams）审查了数字货币交易所Bitfinex上的数百万笔交易。在一篇66页的论文中，作者发现一种称为泰瑟(tether)的数字货币被用于在价格下跌的关键时刻购买比特币，这有助于“稳定和操纵”比特币的价格。

“欺诈和操纵经常会在数据中留下痕迹，使用区块链来追踪数据成效显著，”格里芬表示。

通过追踪存储在公共分类账上的Bitfinex交易，格里芬发现了另一种数字货币泰瑟，其在价格大幅下跌后被用来购买比特币。作者追踪了这种模式，并发现比特币价格活动周期与泰瑟的发行相关，据称泰瑟与美元的价值挂钩。

“泰瑟正在为比特币创造价格支持，在我们研究的这段时间里，其对比特币有巨大的价格影响，”格里芬说，“我们的研究表明，有一些老谋深算的人为了自己的利益而变相利用了投资者对数字货币的兴趣。”

格里芬发现，大约87小时（占交易量的1%）泰瑟大规模交易可以解释比特币价格上涨因素的50%，以及其他主要数字货币增长因素的64%。

比特币价格自去年年初跌破1000美元后，一路上扬，到去年12月上涨至近20,000美元。根据CoinDesk的数据，今年以来比特币的价格已经下跌了一半以上，周三下午的交易价格接近6,252美元。

Bitfinex和Tether等发行数字货币的公司都引起了业内人士的担忧。

Bespoke投资集团软件工程师兼区块链分析师Dan Ciotoli表示：“Tether（泰瑟）的缺乏透明度带来了很多危险。泰瑟发行很有可能对去年人为太高的比特币价格做出重大贡献。”

其他人则担心，泰瑟实际上并没有足够的美元来支持流通中的所有数字货币。

12月，商品期货交易委员会向Bitfinex和Tether发出传票。2016年，CFTC因未能向该机构注册，并提供“非法”数字货币交易而对Bitfinex罚款75,000美元。几个月后，黑客从这家位于加勒比海的交易所偷走了119,756枚比特币。

Bitfinex是交易量最大的数字货币平台之一，虽然它在加勒比地区注册，并由英属维尔京群岛公司所有，但它在亚洲和欧洲也设有办事处。

Bitfinex首席执行官范德维尔德(J.L. van der Velde)在一封电子邮件中表示：“Bitfinex和Tether从未参与任何市场或价格操纵。”

范德维尔德说：“泰瑟发行根本不足以支撑Bitfinex上的比特币或任何其他数字货币的价格。”

Tether没有回应CNBC的评论请求。

过去十年，格里芬一直在发表有关信用机构欺诈，银行抵押贷款欺诈的研究报告。最近其正在研究一种称为VIX的波动率指数。

就目前而言，他把注意力转向了数字货币市场，格里芬表示“并没有进行太多监测”。

“总的来说，我研究的东西可能是非法的，关于数字货币存在问题早有很多传言。”他说。“这就是为什么数据很有用——数据会说实话。”