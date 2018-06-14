注：本文首发自IT之家微信公众号《怎么，我必须喜欢刘海屏？》，作者桃花岛主，欢迎大家关注IT之家微信公众号（ID：ithomenews）。

昨天，vivo新品发布会为手机行业带来了一个炸弹——NEX，先不说价格、配置等老生常谈，单看正面外观，妥妥的真正全面屏，19.3:9 6.59英寸FHD+屏幕，屏占比达到91.24%，是目前所有量产机中最高的，更帅的是，vivo NEX没有“刘海”。

这让iPhone X发布以来，纷纷跟进刘海屏的国内各厂商，都捏了一把冷汗，这要是放在一块对比，那还能得好？不过，严格说起来NEX也并不完美，起码升降式前置摄像头就引来了关注者对于其寿命的担心，而且说实话，当前置摄像头升起的时候，对手机整体美感的破坏力还是很强的，尤其对于强迫症来说，与刘海屏的杀伤力相比也相差无几。

但无论如何，NEX都是最接近真正全面屏的手机了，这甚至让不少X粉纷纷倒戈，大骂XX无能。

实际上，全面屏只是手机业界对于超高屏占比手机设计的一个比较宽泛的定义，也可以说是一个期望。从字面上解释就是手机的正面全部都是屏幕，手机的四个边框位置都是采用无边框设计，追求接近100%的屏占比。

但目前业界宣称的全面屏手机暂时只是超高屏占比的手机，没有能做到手机正面屏占比100%的手机。现在业内所说的全面屏手机是指真实屏占比（非官方宣传）可以达到80%以上，拥有超窄边框设计的手机。

据IT之家小编统计，目前已经发布的刘海屏手机数量已经超过30款，大概分为以下路线：

刘海屏：iPhone X、荣耀10、vivo X21、OPPO R15、华为P20、小米8、一加6、联想Z5等；

窄下巴、窄额头：三星Galaxy S9、魅族M15等；

无额头、窄下巴：小米MIX2/2S、vivo NEX

即使有如此多的厂商在刻意模仿iPhone X的刘海屏设计，但迄今为止，还没有一个 Android 厂商，包括小米MIX系列，能完美克隆 iPhone X 的设计。

其实要搞清楚为什么会出现刘海屏，我们还不得不从封装技术说起。

iPhone X采用了最先进的COP封装（Chip on Plastic）屏幕，顾名思义，它基于全柔性OLED实现，整块屏幕可以随意弯折，别说砍掉“额头下巴”，就是做成四面无边框都完全可行。

至于备受诟病的刘海，其实苹果是在小小的刘海区域内集成了诸多功能元件：红外（深度）摄像头、距离传感器、环境光传感器、扬声器、麦克风、前置摄像头和一个名为点状投射仪 (Dot projector)的元件。

不过，就目前来看，iPhone X使用的COP封装成本极高，良品率也较低，主流价位的手机根本承受不来。这也难怪，罗永浩微博回应“为什么国产全面屏手机都去不掉下巴”时，表示：苹果的屏是三星做的，如果都像苹果那样卖八千多块（消费者经常会忘了这一点），每一家都可以做到没下巴。

可以说，iPhone X 的“刘海”是为了迁就高屏占比和复杂的 Face ID 不得已的选择，而在其他手机上，除了小米8探索版，更安全的面部识别和更高的屏占比却极少出现，就难免有“东施效颦”之嫌。

对于这种难称巧合的雷同，外媒The Verge 在报道华硕ZenPhone 5/5Z 时甚至用到了“shameless iPhone X clone ”的字眼。

但华硕全球营销主管 Marcel Campos 却解释说：“有些人会说这是抄袭苹果，但我们无法脱离用户的需求，你必须遵循这些趋势。”

趋势确实是趋势，但这是用户喜欢的趋势吗？恐怕未必。

雷军在不久之前的小米8发布会上介绍，小米8提供了刘海屏开关，不喜欢可以隐藏刘海屏。“用习惯了，你会发现其实刘海屏并没有那么难看。”可以说，无奈中一语道破了用户心声。

实际上，甚至是苹果也对刘海屏的设计也心存疑虑，因此在去年11月份App Store上线了一款名为“刘海删除”（Notch Remover）的应用，以让手机恢复之前的平整状态。

另外，包括华为P20、荣耀10等多款刘海屏手机也都支持隐藏刘海功能。

那么问题来了，明知道刘海屏不受用户待见，厂商为什么还要紧跟苹果的刘海屏设计呢？

首先，迎合趋势是必须的，作为智能手机标杆的苹果尚且没能克服掉的刘海问题，试问又有几个厂家愿意甘冒风险去尝试？成不成功暂且不说，仅是数额巨大的研发成本就能让各厂家心生怯意。

而且，在这样一个竞争如此激烈的手机市场，时间与成本控制显得格外重要，有iPhone X在前，被骂的显然不止是自己这个“致敬者”，天塌下来还有个子高的扛着，这种“不求有功，但求无过”的心态，想必也怂恿了不少跟风者。

吐槽归吐槽，自小米MIX推出全面屏以来，各手机厂家在全面屏技术上的探索仍然是可圈可点的，至少屏占比已经普遍提高到了80%以上，而此次vivo NEX更是一举提升到了91.24%，进步不可谓不大。

真正意义上的全面屏已经离我们不远了，甩掉刘海屏也是迟早的事，只是希望各手机厂商，拿出诚意，不要再以趋势为借口搪塞自己的用户。

像小米MIX、vivo NEX这样的创新不是挺好么？

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