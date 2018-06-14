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竞标成功：马斯克Boring公司要造芝加哥机场高速列车

2018-6-14 11:53:50来源：新浪科技作者：木尔责编：浮生评论：

北京时间6月14日上午消息，据知情人士透露，埃隆·马斯克的Boring Company竞标成功，将为芝加哥奥尔黑国际机场建造价值数十亿美元的机场高速列车。如此结果让这家刚成立不久的公司大受认可，Boring Company的目标是在洛杉矶和华盛顿特区之间开发交通项目。

要求匿名的这位知情人士还透露，参与此次竞标还包括不少知名大集团，如设计了伦敦希斯罗机场航站楼的土木工程公司Mott MacDonald，和前篮球巨星小埃尔文·约翰逊（魔术师约翰逊）投资的基础设施基金JLC Infrastructure。另外，芝加哥市将于本周四宣布此消息。

对于一家成立不过18个月的公司来说，此次竞标成功无疑是一次巨大的胜利。Boring Company正在尝试一些未经证实的未来主义理念，并且——除了在加州洛杉矶霍桑郊外正在忙着挖测试地道之外——公司实际缺乏施工经验。

芝加哥德保罗大学的查迪克研究所主任舒威特曼说：“埃隆·马斯克需要在现实中证明自己技术的可行性，芝加哥正为他铺开红毯。”

目前仍不清楚，Boring Company和机场高速项目之间将如何联系。但是去年马斯克曾发推文谈到了自己对芝加哥的设想。“电动舱是肯定的，”他写道，“可能是铁路形式，也可能不是。”

这个项目十分特殊，因为不涉及任何政府资金资助，所以竞标成功者必须为整个建设项目自筹资金。也正因为如此，导致竞标者兴趣寥寥，并且甚至引起部分人士对所谓“奥黑尔高速项目”的怀疑，这个项目实际上已经进行了许久。

“我觉得，在项目最终敲定之前，变数仍存在，”西北大学工程教授Mahmassani说道。也就是说，和他的其他公司一样，马斯克“一直在追求和实现其他人觉得不可能的愿景，”Mahmassani补充说。

竞标成功意味着芝加哥将与Boring Company在未来一年内就项目的细节进行独家协商。该项目旨在连接芝加哥市区和奥黑尔机场。

在拟议要求中，芝加哥希望将市区到机场的时间缩短到20分钟或以内，且通勤间隔为15分钟。并且，项目还要求，费用需要比当前的出租车和共享乘车的费用低。

目前，芝加哥人可以花5美元乘坐芝加哥交通局列车，从机场到市区大约需要40分钟。

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关键词：马斯克高速列车

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