三星成立Q基金，投资早期阶段人工智能初创企业

据国外媒体Venturebeat报道，三星旨在寻找前瞻性创新技术的团队三星Next今天宣布成立Q基金，该投资项目意在推动早期阶段AI初创企业的发展。

Q基金的初始投资包括机器人初创公司Vicarious AI以及Covariant AI。Vicarious AI去年7月获得5000万美元的融资。

Covariant AI最初叫做“Embodied Intelligence”，致力于教导机器人如何在没有人类控制的情况下完成任务。它由加州大学伯克利分校的教授皮耶特·阿布比尔（Pieter Abbeel）和OpenAI的其他研究人员共同创办。

Q基金将重点支持使用变革性技术的创业公司，比如将该类技术用于机器人控制、人机交互、模拟学习和自动构建自定义人工智能模型（就像谷歌的AutoML）。

该基金还将物色帮助重塑计算机科学的前沿AI或者新颖技术。

三星Next的主要投资人文森特·唐（Vincent Tang）认为，机器学习可以用来改进算法、计算机系统和数据结构，并帮助解决存在数十年之久的计算机科学问题。

Q基金的投资最初将聚焦于在美国的初创企业，但也有可能会扩展到欧洲和其他三星设有办事处的地区，比如柏林或者特拉维夫。

Q基金将从原来的三星Next基金中获取资金。三星Next原称三星全球创新中心，成立于2012年。该基金致力于投资和收购人工智能、VR/AR和物联网（IoT）等领域的创业公司，规模为1.5亿美元。它最初专注于美国市场，大约一年前也开始瞄准欧洲的初创企业。

三星Next董事兼主要投资人阿贾伊·辛格（Ajay Singh）在接受VentureBeat电话采访时表示，对于Q基金，三星没有要求投资特定的金额或者进行特定数量的投资，但单笔投资额将在100万美元左右。

三星Next发言人在电子邮件中表示，到目前为止，它已经投资了78家公司。

Q基金将与来自卡内基梅隆大学、哥伦比亚大学、麻省理工学院和其他高校的研究人员展开合作。

为了与Facebook、谷歌和其他有全球AI雄心的公司竞争，三星上个月在剑桥、莫斯科和多伦多分别开设了AI研究中心。

辛格说，三星Next一直与那些AI研究中心保持联系，但还没有与它们合作的具体计划。

三星研究院（Samsung Research）寻求在2020年之前聘用1000多名高级AI研究人员，以展开将机器智能引入三星产品方面的探索。