端午出境游血拼必看：境外支付宝退税攻略奉上

IT之家6月14日消息 端午临近，应该会有小伙伴选择出境游玩，其中不少肯定也少不了血拼，但大家可能不知道的是，到目前为止，全球可退税的国家中，已经超过7成可以支付宝退税。

从支付宝了解到，在今年端午之前，支付宝退税服务已经覆盖了全球29个国家和地区，也就是说，全球所有能提供退税的国家中，有70%已经为了服务中国游客，开通了支付宝退税。

法国退税税率约为12%，韩国退税税率约为6%……为了吸引外国游客购物，许多国家都会推出退税服务，税率从6%到20%不等，最高可以到20%，而且金额门槛也不高，比如德国，购物满25欧（约190元人民币）就可以退税。

据了解，支付宝退税最主要的方式就是在机场退税，欧洲目前有14个主流机场支持，亚洲也有3个。在这些机场，大家只要找到退税柜台，那里会有工作人员指导你填写退税单并盖章。游客把自己的支付宝账号填上后，工作人员在后台录入，税金就会当场退到本人的支付宝账户里了，而且退的是人民币省去了换汇的麻烦，支付宝也不收取任何手续费。

在购物胜地欧洲，还有少量商店甚至支持店内直接用支付宝退税，方便游客“边买边退”。中国游客打开支付宝扫一扫“店内实时退税码”，就可以通过花呗担保的方式在店内立马获得人民币到账支付宝，随后到机场把退税单给到退税柜台即可。

此前有据统计，中国光是赴欧游客一年没有领取的退税金就高达近10亿元人民币，通过支付宝退税，境外购物退税金这道“送钱题”自己终于不用再丢分了。