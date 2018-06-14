微软开发无人商店自动结账技术，欲挑战亚马逊地位

北京时间6月14日下午消息，路透社援引6名消息人士报道称，微软正在开发无人便利店所使用的自动结账技术，希望在这个领域挑战亚马逊。消息人士透露，微软目前正在开发能够追踪消费者在购物车中放入的商品的技术。

有三位消息人士表示，微软已经在世界范围内向零售商展示了这个技术，并且正在与沃尔玛进行对话，商讨合作的可能性。

今年1月，亚马逊在西雅图开设了Amazon Go无人便利店，微软希望凭借自己的技术为零售企业提供帮助，从而与亚马逊在这项业务上进行对抗。在Amazon Go进行购物的时候，消费者可以扫描自己的手机进入便利店，店内的摄像头和感应器能够识别出消费者从货架上拿取了哪些商品。在消费者完成购物之后，他们无需排队结账，可以径直走出便利店，亚马逊会通过消费者提前提供的信用卡信息进行扣款。

亚马逊预计不久之后将会在芝加哥和旧金山开设Amazon Go无人便利店，该公司的这个服务让他们再一次成为世界上其他零售企业的目标，多家企业都希望能够推出类似的服务。

对于微软来说，与世界上其他的零售商成为盟友，对于该公司自己的业务来说有着重大的意义。在云服务领域，微软的销售额排在世界第二位，而排在他们身前的，正是亚马逊。对于电子商务企业来说，云服务是一项非常关键的技术。在和零售企业达成合作之后，微软的云服务将有可能获得更多的企业用户。

现在还不清楚微软会在何时正式推出这个自动结账服务。但是在一些人看来，这种技术将会是购物领域的下一个重大创新，一项所有亚马逊的竞争对手都不能忽略的技术。

Loup Ventures研究总监吉恩·蒙斯特（Gene Munster）表示：“这是便利店和杂货店未来的结账方式。”Loup Ventures预计，未来美国自动结账服务的市场规模将会达到500亿美元。而在美国人才市场上，收银员是从业人数最多的职业之一。

对于这个消息，微软方面表示自己不会对传言或是猜测进行回应。沃尔玛和亚马逊则都拒绝做出回应。

降低设备价格

一位消息人士透露，迄今为止微软的工作重点都放在了企业AI和人工智能领域上。一个由10-15人组成的团队一直在研究零售店技术，而且他们已经向微软CEO萨蒂亚·纳德拉（Satya Nadella)）展示了一些技术。

这位消息人士还透露，纳德拉在几个月前与这个团队开了一次会，并且推荐该团队开发一种智能设备，这个设备要能够管理室内的其他互联设备，例如涉嫌头等，而且要以最低的量级将数据传送到云端，以此来降低使用成本。

另一位消息人士表示，由于大多数零售店的利润本就非常微薄，因此微软必须要将设备的造价变得尽可能的低廉。这个要求对于微软来说是一个巨大的挑战。

数位消息人士表示，微软目前已经与多家企业达成和合作伙伴关系，其中就包括了位于Redmond的AVA Retail，该公司正在使用微软的云服务打造自己的免结账技术。对于微软来说，这些合作伙伴的业务销售，能够给微软带来云服务方面的营收。

同时，微软的内部团队已经开发了一项技术，这个技术可以在购物车上安装摄像头，记录消费者所选取的商品。这个团队的成员包括从Amazon Go跳槽而来的一位计算机视觉专家。另外，有消息人士透露，微软还希望让智能手机也参与到免结账过程中来，并且已经对多种参与形式进行了研究。

尽管如此，微软在这个领域扮演的还是“亚马逊追赶者”的角色。

亚马逊用了4年的时间秘密打造了Amazon Go服务，2016年该公司在西雅图总部开设了一个只面对员工开放的无人便利店。这家便利店收集了大约14个月的数据，之后亚马逊在西雅图开设了公开无人便利店。在收购了全食超市之后，该公司表示自己没有将免结账技术用在全食超市内的计划。

目前亚马逊仍在努力改善这项服务。亚马逊副总裁迪里普·库玛尔（Dilip Kumar）今年早些时候在接受采访的时候表示，他们正在对计算机进行训练，让它可以在有效信息极少的情况下也能够识别商品和消费者行为。

Madrona Venture Group的总经理斯科特·雅各布森（Scott Jacobson）表示：“这个问题很难解决。亚马逊在这方面有着自己的独特的优势。”