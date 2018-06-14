我国4G基站达到339万个，网络规模位居全球首位

6月14日消息，在近日举行的“2018中国光网络研讨会”上，中国信息通信研究院技术与标准研究所敖立，介绍了我国宽带发展状态，以及宽带接入发展热点与趋势。

据他介绍，我国固定宽带全面迈入光纤时代，移动宽带4G深入覆盖城乡。截至2018年Q1，FTTH覆盖家庭达到11.5亿户，比2012年提升了12倍多；光纤端口在所有宽带接入端口中占比超过85%；光纤宽带用户在宽带用户中占比达到85.3%，在全球领先，为后续宽带发展奠定了网络基础。

截至2018年Q1，我国4G基站的数量达到了339.3万个，4G网络规模位居全球首位，深度覆盖城市和乡村，4G用户在移动电话用户中占比已经达到72.2%。

敖立称，目前来看，我国宽带发展以及移动宽带用户普及率与发达国家接近，但与全球领先水平还有距离。根据宽带发展联盟发布的《中国宽带普及状况报告》，2018年Q1，我国移动宽带（3G和4G）用户达到119908.4万户，移动宽带用户普及率达到86.3%，已经提前接近发达国家的平均水平，但与全球领先水平还有差距。

截至2018年Q1，中国电信、中国移动、中国联通用户分别达到1.59亿、1.24亿以及7817万户，中国电信占比高达40%，中国移动占比也达到31%；其他运营企业为3680万户，约占9%。移动宽带用户（3G和4G）方面，截至2018年Q1中国电信、中国移动、中国联通用户分别达到2.21亿、7.64亿、2.15亿，中国移动占比高达64%。

提速降费实施以来，固定宽带下载速率提升快速。目前，我国固定宽带平均可用下载速率为20.15Mbit/s，提升了近3.9倍，比去年同期增长了54.9%。其中下载速率中国电信最高，平均达到20.51Mbit/s，但是三大基础电信企业的宽带可用下载速率相差不大。

敖立介绍，当前宽带接入发展的热点是将对“公众固定宽带接入业务山下行速率配置要求”制定行业标准予以规范。对此，他提出了三点建议，第一，运营商为公众提供固定宽带接入业务时，在与用户签订的业务合约或者协议中，应明确规定固定宽带接入业务下行和上行的签约速率。第二，接入业务下行配置速率应按照不低于与用户签订的宽带业务合约中规定的签约下行速率予以配置。第三，签约上行接入速率与签约下行接入速率最低符合1：5d的比例。