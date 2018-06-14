微信把购物搜索的入口给了京东，这是拉一把京东？

6月13日晚间，微信悄悄地上线了一个功能，我们可以在微信的搜索栏购物了。

这个功能是这样使用的——

你可以直接在微信首页顶部搜索栏敲击商品名称，比如“手机”，然后点击底部的“搜一搜手机”，就会得到拥有京东商品购物显示的结果页面。你也可以在微信-发现-搜一搜的页面直接搜索。

PingWest品玩在搜索栏里尝试了不同的关键词/句。比如搜索“洗面奶、曼秀雷敦、卫生纸、手机”等具体的商品名称关键字，在结果“全部”中会显示京东产品链接，并提示“购买赢现金”和“京东正品保障”，顶部功能栏分类会添加一个“商品”购物模块，而点击产品则会直接进入京东购物小程序，进一步完成购买。

另外，在引流进入的商品页面，还显示有“搜一搜用户随机返现”。

PingWest品玩同样尝试了一下模糊搜索，如果你寄希望于搜索“人工智能读物”，或是“曼秀雷敦和妮维雅哪个好用”，目前并不会出现“商品”的功能模块。看来目前的关键词搜索还有一定的指向性和局限性。

因为搜索内容的不同，在“全部”功能块下显示的结果顺序也不同，比如搜索“手机”后第一行就是商品链接，而搜索“曼秀雷敦”，第一屏的显示的搜索结果顺序则是——公众号-小程序-百科-朋友圈文章-然后才是商品链接。

微信在电商上早有尝试

这不是微信在电商购物方面的首次触电，此前微信在电商导流方面动作频频。

且不说微信官方自己运营着的微信WeStore品牌形象店——其最初只对腾讯员工和访客开放，后又在网络上公开开放，售卖微信官方周边产品。微信去年开始还在微信群内开始导流拼多多，后又出现了电商购物方面的各种小程序的现象级爆发。

不过，微信在购物方面的想法，或许更早。

2012年11月，护肤品垂直B2C网购商城美肤汇日前入驻微信商城——微信用户可以直接在美肤汇微信平台上购买商品，货到付款。后来借此，财付通还宣布要为微信推出支付功能。

PingWest品玩还查询到，2013年2月，腾讯电商控股公司也在介入微信尝试微信语音销售——尝试语音销售，就是只用户只需在微信里说出自己心仪的商品，便可以和商家直接沟通，甚至完成交易。

时任腾讯电商控股公司CEO的吴宵光提到，“大家都说腾讯拿到了所谓的移动互联网的船票，我们有客户端、微信和手机QQ，这是移动互联网的流量入口，对腾讯电商来说，这方面的流量也很有优势，但如何转化，我们也想和商家一起摸索。”

他还提到——利用微信营销平台，腾讯还计划推出微信会员卡服务，以提高用户对某些优质商家的点击率。

只不过现在来看，财付通、电商控股公司和微信的关系已经可以讲成另外的故事了，但“利用微信营销平台”、“提高用户对某些优质商家的点击率”这句话一直没变。

京腾社交电商的计划

“利用微信平台，提高对某些优质商家的点击率。”其实最好的代表就是腾讯和京东。

据公开报道。2014年3月，在“腾讯向京东注资2.15亿美元获得京东15%股份”两家联姻之后，社交流量和电商之间的结合就越来越紧密。

2014年5月，微信一级入口出现京东购物的身影。2015年双十一，京腾计划发布——京腾计划中的“品商”包括为品牌商家提供“精准画像”“多维场景”“品质体验”等营销解决方案。马化腾说，全球范围内没有社交和购物联合的先例，这是中国两大类平台的首次尝试。

2016年8月，腾讯旗下黄河投资8月12日至18日期间增持京东的802万股美国存托股票(ADS)，代表1603万股京东A类股。截至8月17日，腾讯持有京东股票比例从2014年5月的17.6%升至21.25%，超过刘强东，成为京东第一大股东。京东已经成为腾讯重点扶持的电商平台。

2018年4月，微信的流量和京东的电商继续起着化学反应。京东举办了“京东社交电商新生态暨京东开普勒轻商城小程序上线发布会”，京东提出就是一套类似的微信生态电商的零售及营销解决方案——基于微信app内的京东一级购物入口，和小程序化的二级购物入口，京东实现了站内用户与社交用户数据的打通，能够更精准地了解用户、服务用户。

京东在发布上特别提到——将零售功能无缝接入微信好友的社交关系中，从而推动社交流量资源的不断裂变，助力商家实现爆发式的销售增长。

社交电商裂变

腾讯对零售、和微信电商本身正在发生一些变化——腾讯大举进入智慧零售领域，微信推出了品牌店、去年小程序爆炸式的增长、腾讯和京东的深入合作，加上这次搜索栏上的导流，种种迹象都显示出腾讯对于电商购物的热情。

这不仅仅是针对阿里。谈到社交电商，有人说这是从“我要去一堆商品里找那个东西”过度到了“我应该从兴趣群里买点什么东西”，是对渠道的变革，是一种新的思路。某种意义上，这种电商方式的中心已从“物”变成了“人”，是一种以人群分的、去中心化的渠道模式，这多少也和腾讯的去中心化的战略联系到了一起。

在微信搜一搜中植入商品链接，从这个动作来看，也算是从本来的“消费文字内容”过度到了“购买一件商品”。在微信搜索栏里购物可能也只是社交电商的一小部分。

微信搭建购物场景的迹象还有很多——除了搜一搜的入口还有低调上线的广告，除了群内的购物小程序，我们可以用”附近的小程序”实现线下购买。

我们可以看到，在社交中获取商品，在微信中获取商品，这件事儿对于腾讯来说似乎越来越重要。