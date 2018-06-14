微软新设备曝料：小屏Surface今年上市

据国外媒体ZDNet报道，新版Surface Pro会在什么时候推出呢？廉价版Surface呢？今年到目前为止，微软的Surface硬件团队相对来说没什么动静，但根据各方的传言和消息，接下来他们可能开始有更多的动作。

由于Thurrott.com和WindowsCentral.com的爆料，现在已经传出很多新的微软设备代号。

以下是其它媒体和ZDNet从消息人士那里打听到的微软硬件消息的综述:

即将推出的廉价的小尺寸Surface平板电脑(基本上是Surface 3的后续产品)预计将在今年晚些时候问世。Walking Cat说它们的代号可能是“Lex”，但跟Thurrott.com网站的布拉德·萨姆斯(Brad Sams)一样，ZDNet也听说它们与代号“Libra”有关联。目标推出时间:至少有一部分机型在今年夏天推出。

萨姆斯说，Surface Pro“6”——也就是Surface Pro混合型设备的下一个重大升级——代号为“Carmel”。ZDNet听说这款设备要到2019年年中才会上市，而且将会进行大量的重新设计。

微软仍在打造的Surface Hub 2将于2019年上市。对于该产品，我们已经看到了一个很有吸引力的视频，但到目前为止，该公司还没有做出实际的硬件。

根据萨姆斯的说法，HoloLens的下一个版本将在2019年第一季度推出，代号为“Sydney”。它估计将会变得更加轻盈，有更好的视野，希望也会更加便宜。另外，正如微软之前所说的，该产品将内置一个人工智能芯片，以便在“边缘”进行人工智能处理，从而获得更好的性能。微软正重新强调这些设备在商业用例场景中的适用性，GM工作室混合现实经理洛林·巴丁（Lorraine Bardeen）最近转到公司副总裁詹姆斯·菲利普斯（James Phillips）领导的商业应用部门。

萨姆斯表示，Xbox游戏机系列的下一代产品代号为“Scarlett”，将在2020年下半年推出。微软高管在本周早些时候举行的E3展会上公开承认，Xbox One将会有新的后续产品。

以下是ZDNet从消息人士那里打听到的其他消息:

微软正在准备一些新的Surface品牌配件。其中一种可能性是耳机/麦克风混合产品，类似于Jabra Evolve。发布时间还不得而知，但考虑到微软近年来专注于让大会活动变得更有效率，也许会在今年或者明年初发布。

Surface Pro和Surface Laptop的英特尔第8代更新版可能会在今年秋季推出。还不确定这些产品是否将带有USB-C端口，但应该仍将带有Surface Connect端口。目前还没有任何关于Surface Studio更新或版本2发布的消息，但Windows Central的扎克·鲍登(Zac Bowden)说，Studio 2的代号可能是“Capitola”。

据说，新的Surface dock扩展坞要到2019年底才会推出。

由于微软最近在公司上下展开大范围的重组，致使之前的Windows和设备部门被一分为二，微软的硬件路线图很可能在不断变化。

首席产品官帕诺斯·帕奈（Panos Panay）继续领导Surface团队，Surface团队正在与Office和Windows体验团队共同设计设备。不过，可以肯定的是，在前Windows主管特里·迈尔森(Terry Myerson)在任时启动的硬件和操作系统项目，许多(如果不是全部的话)都在接受重新评估。

那对于像Oasis(新一代混合现实设备)、Aruba (Surface Hub 2设备)、Polaris (新Windows桌面系统），甚至Andromeda双屏设备而言意味着什么呢？不好说。

与Andromeda双屏设备铰链和设计相关的专利在过去的几年里已经公开，对Andromeda的提及也出现在了Windows 10的“Redstone 5”SDK（软件开发工具包）上面。但还不确定管理层是否已经为这种设备找到了可靠的用例，没有人会想要Surface Mini的翻版产品。