提速降费下为何用户话费不降反升？都买流量了

IT之家6月14日消息 大家如今打电话越来越少了，那么你的手机话费也越来越少吗？相信很多小伙伴会给出否定的答案，虽然三大运营商提速降费已经步入第四个年头，但似乎大家的话费都不降反升，这是为什么呢？

据中新网报道，实际上，手机用户每月话费就是在增加。以中国移动为例，其财报显示，2015年平均每月每户收入（ARPU）为56元，2017年达到57.7元，看起来变化不大，但其中4G用户ARPU达到66.4元。数据显示，2017年底，中国移动4G用户数总数接近6.5亿户。

相信大家也猜到了这些多出的钱花到哪里去了，那就是流量。在手机用户的话费开支中，流量花销占大头。据工信部最新的数据显示，2018年4月，当月户均移动互联网接入流量达到3.41GB，同比增长154%。而在2015年4月份，当时月户均移动互联网接入流量才突破300MB。流量收入猛涨的态势也频频见诸运营商的业绩报告。例如，中国电信2017年财报显示，手机上网和新兴ICT业务收入分別较上年增长33%和20%，成为收入增长的主要驱动力。

但不管怎样，无论是通话费还是流量资费，都是一直在下调的，话费的增加说明如今移动互联网时代，人们对流量的需求越来越大了。