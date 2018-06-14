端午节小长假旅游怎么玩更省心？看IT之家俩小编套路对白

狂风折枝，暴雨摧花！昨天的青岛让人感受到海滨城市暴怒起来一般人招架不住。但一夜过来，天空重回明澈，不禁令人觉得这是天公有意安排，让狂风暴雨发生在端午节小长假之前，不阻碍大家外出蹦跶的心。

IT之家编辑部，小编们已经在不安躁动。早上刚上班，就听到马卡和小侃在工位上聊嗨了。

小侃：马卡，端午节去哪儿浪？

马卡：玩？我是没事出去浪的人么？肯定得主动申请值班啊！（最后一句故意提高了音调。）

此时，刺客老大正从公司大门而入，低头看着手机。马卡目送老大走进他的办公室。

小侃：别看了，都进去了。正经的，去哪儿玩？

马卡：其实我也纠结呢。在家闷得慌，出去玩，你懂的，堵车堵不死你！

小侃：照你这么说，有车的人都不出去玩儿了？

马卡：他们能忍受堵车呗，我可没那么多美国时间。

小侃：人家也不笨好吧。出门前你得仔细规划一下啊，蒙着头直接把车开出去，才是找堵。

马卡：怎么规划？

小侃：服了你了。你可以15号那天编个理由早点下班啊，看看能不能错开出行高峰时间出发。另外，提醒你，出门前可以先看看地图、导航软件的实时路况，提早规划好线路，万一碰到堵车也可以及时调整路线。小长假前，像高德这类地图App都会发布出行指南，交管部门也会发，多留意着，就是这么简单。

马卡：呦，很了解呀，研究过？

小侃：我了解的东西多着呢，一般来讲，估计15号那天17:00到20:00是出城高峰，你得避着点，建议你15号中午就和老大说肚子疼，请个假。然后18号下午15：00-21:00是返程高峰，也很堵，你要么早点回来，要么就和老大说你得了急性肠胃炎，三天没缓过来，还得再延迟一天，19号回来。哈哈。

马卡：滚！

小侃：那你怎么编？难道还跟去年一样，对老大说，“我在收费站堵到凌晨一两点~体力有点不支~能不能今天下午再去上班”？

马卡：可以考虑，反正老大也出门，相信他能理解有车一族的痛处~

小侃：理解个屁，亏你还是小编，不知道现在好多城市都可以用支付宝扫码过闸？而且如果你的支付宝办理了高速ETC，有些地方的收费站你可以直接过，过完以后再付钱，快得飞起。所以我问你去哪儿玩。

马卡：支付宝上怎么办ETC？

小侃：厉害了，这都不会。出去别说你是IT之家的。

说着，小侃掏出手机，教马卡怎样用支付宝办ETC。

小侃：你点首页上的“更多”，点进去之后找到“芝麻信用”,看一下你的信用分，超过550分才能办理。然后选择下面的“信用生活”，点击这个“出行”，然后在综合服务的选项里可以看到“高速ETC”，点进去，最上面有一个ETC标识，你还没办卡，所以你得点这里“申请办卡”，他这个默认办理的是信用记账卡，需要你有信用卡。选择“立即办卡”，他会让你填写各种信息，你根据要求填写就可以。

都搞定之后，过收费站你就可以直接过了。爽歪歪

刚才你看到高速ETC这里还有一个车牌付，你也可以开通一下，开通之后在有些收费站可以自动扫描你的车牌，通过支付宝扣款。只是现在支持这个的收费站比较有限。

马卡：嗷，不错不错，有这么方便的功能我之前怎么不知道。

小侃：傻了吧，不打算谢谢我？

马卡：怎么谢？

小侃：你去哪儿玩？要不你……

马卡（抢着回答）：啊对了！这支付宝里还有哪些功能？我出去能用得上，你告诉我呗，玩这么溜，藏着掖着多不好……

小侃：也行，看你这么傻，不忍心不告诉你。像你这种有车的，出去玩，到停车场排队缴费肯定得烦死你，告诉你一个小窍门，出门停车，只要看到“支付宝缴停车费“、“绑定车牌、快速离场”这类标志，你可以提前扫码缴费，快速离场。

马卡：具体咋弄呀？

小侃：你在支付宝里搜索“ETCP停车”，在“我的账户”里注册绑定你的车牌号，并开通代扣功能，在一些停车场里，ETCP车牌识别技术就会自动对车牌拍照、计算出停车时间，出停车场后支付宝自动扣费。

马卡：我去，这么厉害？还有呢？

小侃：还有开车出门，难免碰上一些小麻烦，比如你在商场周围转了一圈，怎么也找不到停车位，咋办？只能找个地方临时停靠一下，又担心堵着人家的车，惹麻烦，对不？

马卡：你真了解我，我老遇上这种事儿，

小侃：其实有些地方临时停靠一下也没什么问题，堵着别人，如果能让他及时找到你，一般情况下不会惹麻烦。支付宝之前已经上线了“码上挪车”这个小程序，你可以用一下，用这个小程序可以生成你的二维码，这个二维码可以让别人通过匿名手机号打电话或者发短信给你，通知你的车要挪一下。

马卡：这个方法倒是挺好。

小侃：还有一点你得想好，端午节开着车出门跑那么远，加油肯定是很难避免的。所以你要注意，有些加油站可以使用支付宝支付的，就用支付宝付钱，有的还能开取电子发票，很方便，应该能帮你缩短一些在加油站磨蹭的时间。

马卡：我之前都没注意过

小侃：所以这次出去你得留意一下了。还有，就是如果你在外面违章了，也可以直接在支付宝上缴罚款，你在城市服务里面的车主服务中就能找到了，叫做“交通违法缴罚”，不过咱们这里目前貌似还没有上线，你可以关注一下。

马卡：可以啊，看不出来你虽然没有车，支付宝这方面还这么熟？

小侃：必须啊，技多不压身，关键时候还是有用的，比如现在，你看，我传授你这么多窍门，你端午节去哪儿？可以考虑可以捎……

马卡：哎！浮生！你这篇文章咋能这么写？！赶紧改过来！

说着，马卡从工位上弹起身，朝浮生那里走去。

小侃：喂！马卡，你到底去哪儿玩？！捎上我啊！……

然而马卡最终并没有理小侃。

▲小侃